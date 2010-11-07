تخلیه فاضلاب شهری ورامین به معضل بزرگی تبدیل شده است

رضا کارخانه در گفتگو با خبرنگار مهر در ورامین افزود: متأسفانه مهندسین ناظر هنگام ساخت و ساز بناها، حفر چاه فاضلاب را که موضوعی الزامی و اساسی است، نادیده می گیرند.

وی گفت: حفر چاه فاضلاب ساختمان ها در پروانه ساختمانی نیز قید شده که متأسفانه مهندسین ناظر در بعضی مواقع هنگام ساخت و ساز بناها این موضوع را نادیده می گیرند.

شهردار ورامین اضافه کرد: همانطور که در قانون پیش بینی شده، جمع آوری فاضلاب شهری بر عهده شرکت آب و فاضلاب است که در شهر ورامین نیز اینگونه است.

وی بیان داشت: اخیراً جمع آوری پروژه فاضلاب شهری با همکاری و هماهنگی شرکت آب و فاضلاب ورامین آغاز شده است که در سالهای آتی مورد بهره برداری قرار می گیرد.

کارخانه ادامه داد: شرکت آب و فاضلاب ورامین حدود سه کیلومتر مجوز حفاری جهت جمع آوری فاضلاب شهری از شهرداری ورامین اخذ کرده که عملیات اجرائی آن آغاز شده است.

وی یادآور شد: شهرداری ورامین در امر جمع آوری فاضلابها نهایت تلاش خود را به کار می گیرد و در صورت بروز مشکل حاد در شهر، معاونت خدمات شهری ورامین به طور جدی آن را بررسی می کند.