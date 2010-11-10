موانع پیوستن ترکیه به اروپا / روند هماهنگی ترکیه با اتحادیه زمانبر است

پروفسور "پرانتسل" در گفتگو با خبرگزاری مهر در خصوص مشکلات موجود بر سر راه پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا گفت: مسئله اصلی این است که اروپاییها نسبت به پیوستن سریع کشورهای دیگر به این اتحادیه موضعی تدافعی دارند و این حالت تنها شامل ترکیه نمی شود. در این میان باید مشکل را در خود این کشورها جستجو کرد، به عنوان مثال مسائلی مانند ساختار اقتصادی، سیاستهای مالی و قابلیت هماهنگ سازی این جوامع با قوانین اروپایی از جمله مباحث کلیدی در این زمینه است که برخی از کشورها آمادگی ایجاد تغییر سریع در این ساختارها را ندارند و جوامع آنها نیز از مشارکت در روند چنین رشد سریعی سرباز می زند.

به گفته وی این مسئله در مورد ترکیه نیز صدق می کند، در اینجا به طول انجامیدن روند پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا به معنای مخالفت اعضای اتحادیه با این مسئله نیست، بلکه مسائل دیگری مطرح است از جمله اینکه در کنار این حقیقت که ساختارهای موجود این کشور برای هماهنگ شدن با شرایط اتحادیه اروپا نیازمند زمان است، در درون جامعه متکثر ترکیه نیز دیدگاههای متفاوتی در مورد پیوستن سریع به این اتحادیه مشاهده می شود. برخی گروهها حامی این پیوستن سریع اند و گروههایی نیز مخالف بوده و با توجه به سنتها و عقاید خود در مقابل این مسئله می ایستند تا جایی که برخی عضو اتحادیه اروپا بودن را یک شانس بزرگ برای ترکیه دانسته و برخی دیگر نیز از آن به عنوان یک فاجعه بزرگ یاد می کنند.

استاد دانشگاه زالسبورگ آلمان ترس از پیوستن ترکیه بعنوان یک کشور مسلمان به اروپا را موضوعی حساسیت برانگیز برای برخی اعضای این اتحادیه خواند و یادآور شد: این دسته از اعضا این نگرانی را دارند که دهها میلیون مسلمان ترک پس از پیوستن به اتحادیه اروپا چه کار خواهند کرد و این امر چه مسائلی می تواند برای اروپا داشته باشد. اما مشکل دیگر از جانب ترکیه است، طبق قوانین اروپا هیچ ارتباطی بین نحوه اداره کشور و دین مردم وجود ندارد، اما این موضوع برای مسلمانان پذیرفته شده نیست و آنها خواهان زندگی در یک جامعه با قوانین اسلامی هستند. این یکی از چندین چالشی است که اروپا و ترکیه برای نزدیکتر شدن مواضعشان با آن مواجه اند در حالی که موضوعاتی مانند هماهنگی ساختارهای اقتصادی و قوانین حقوقی از دیگر موارد مطرح در این زمینه هستند.



وی خاطرنشان کرد: سوالی که از سوی هر دو طرف مطرح می شود این است که پیوستن ترکیه به اروپا چه تبعاتی می تواند داشته باشد، به بیان دیگر ترکها بدنبال یافتن پاسخی برای این پرسش اند که این کشور که بعنوان پلی میان اروپا و آسیا شناخته می شود چه سرنوشتی پس از الحاق به اروپا خواهد داشت و از آن سو نیز اروپاییها بدنبال یافتن پاسخی برای این سوالند که آینده اروپا پس از این الحاق چگونه خواهد شد. در این بین نیز گروههایی از هر دو طرف این الحاق را یک شانس بزرگ و گروههایی نیز آن را فاجعه ای بزرگ می دانند. اما گفتن اینکه حق با کدام طرف است، دشوار است.

به گفته وی دیدگاه مشترکی در بین کشورهای اروپایی در مورد پیوستن ترکیه به اروپا وجود ندارد، برخی موافق اند، برخی مخالف و برخی دیگر نیز طرفدار پیوستن مشروط این کشور هستند. در این میان کشورهایی مانند اتریش وجود دارند که هنوز موضع مشخصی در این زمینه اتخاذ نکرده اند و به نظر می رسد در انتظار نتیجه گیری نهایی اعضای صاحب نفوذ اتحادیه اروپا هستند.



وی افزود: موضوع اصلی همین است، یعنی انتقادها متوجه مواردی است که با توجه به قوانین کشورهای غربی، مغایر با قوانین حقوقی و اساسی آنها است. به بیان دیگر اظهار نظر غرب در مورد مواردی مانند وضعیت زنان در کشورهای اسلامی به این معنی نیست که آنها قصد مداخله در مسائل داخلی و نحوه زندگی زنان در این کشورها داشته و یا می خواهند برای آنها تعیین تکلیف کنند، بلکه به این معنا است که با توجه به قوانین موجود در غرب وضعیت زنان و نوع برخورد دولتها با آنان برخلاف قانون است.



دکتر پرانتسل در رشته الهیات در مدرسه عالی کاتولیک لینتس تحصیل کرده و فوق لیسانس خود را در همین رشته دریافت کرده است. وی مقطع دکترا را در رشته علم الهیات جزمی و نهضت جهانی کلیسای کاتولیک در دانشکده الهیات کاتولیک دانشگاه اینسبروک گذرانده و در سال 1994 با پایان نامه خود تحت عنوان "هرمنوتیک؛ تحقیق در خصوص رابطه ایمان و تاریخ نزد کارل رانر و گرهارد ابلینگ" جایزه "کارل رانر" را برای تحقیقات در زمینه الهیات دریافت نموده است. مدیر مرکز الهیات بین فرهنگها و مطالعات مذاهب دانشگاه زالسبورگ اتریش در بخش دیگری از سخنان خود به سوال مطرح شده در مورد علت مداخله غرب در مسائلی مانند پوشش زنان و احکام صادر شده علیه آنان در کشورهای اسلامی اینگونه پاسخ داد: موضوع اصلی این نیست که مردم کشورهای دیگر چگونه زندگی می کنند، این مسئله هیچ ارتباطی به دیگر کشورها ندارد و موضوعی نیست که مورد تفسیر و تحلیل آنها قرار گیرد.

وی کارشناس ارشد رشته فلسفه الهیات در دانشگاه اینسبروک بوده و در رشته فلسفه نیز در دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه وین به تحصیل پرداخته و مدرک دکترای خود را از همین دانشگاه دریافت کرده است.

پروفسور پرانتسل عضو مرکز تحقیقات میان رشته ای "دین، خشونت ارتباطات و نظم جهانی" در دانشکده الهیات کاتولیک دانشگاه زالسبورگ، عضو هیئت تحریریه نشریه "جریان و حرکت مذاهب" و نیز عضو مرکز تماس ادیان جهان است. وی از سال 1994 تا کنون برای سخنرانی و پژوهش به کشورهای مختلفی از جمله غنا، تانزانیا، هندوستان، مکزیک، اندونزی، برزیل، استرالیا و چین سفر کرده است.

وی در حال حاضر مدیر مرکز الهیات بین فرهنگها و مطالعات مذاهب دانشگاه زالسبورگ و مسئول هماهنگی گفتگوی ادیان اتریش است.