تفاهمنامه همکاریهای علمی دانشگاه چمران و اسلو به امضا رسید

به گزارش خبرگزاری مهر در اهواز، علیرضا جلیلی فر در این باره گفت: تفاهمنامه مذکور پیش از این مدتی مسکوت مانده بود، که اوایل هفته جاری از سوی مروتی سرپرست دانشگاه به امضا رسید.

وی ادامه داد: تفاهمنامه برای مجری طرح ارسال شده تا برای امضا و سیر دیگر مراحل در دانشگاه اسلو پیگیری شود.



عضو هیئت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی درخصوص موضوع این تفاهمنامه گفت: این تفاهمنامه در واقع یک پروژه تحقیقاتی با موضوع "خلیج فارس" است که از طرف بخش تحقیقاتی خلیج فارس در دانشگاه اسلو مورد حمایت مالی قرار می‌گیرد.



جلیلی فر خاطرنشان کرد: برخی اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز به ویژه گروه تاریخ، برای مشارکت در این طرح در راستای مفاد تفاهمنامه اظهار تمایل و آمادگی کرده‌اند.



وی درباره تفاهمنامه مبادله شده میان یکی از دانشگاه‌های فرانسه و دانشکده مهندسی شهید چمران اهواز گفت: هدف این تفاهمنامه اجرای طرح‌های مشترک علمی، تبادل دانشجوی دکتری میان دو دانشگاه و ثبت نام دانشجویان این مقطع به طور مشترک است که بخشی از دوران تحصیل خود را در فرانسه و بخش دیگری را در دانشگاه شهید چمران اهواز سپری کند.



به گفته مدیر همکاریهای علمی بین المللی دانشگاه شهید چمران، مراحل اجرایی شدن این تفاهمنامه توسط دانشکده فنی و مهندسی و دفتر همکاریهای علمی بین المللی درحال پیگیری است.