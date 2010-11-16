قربانی حنا بسته، سنت کهن استقبال از حجاج مردمان تبریز

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، روزگاران گذشته هر شهری آیین و سنتهای خاص خود را داشت که معرف فرهنگ مردم آن شهر بود، این درحالیست که با گذر زمان بسیاری از این سنتها بدست فراموشی سپرده شده و جای آنها خالی است .

در روزگاران گذشته با رسیدن موسم حج، مردم تبریز برای استقبال از حجاج مراسم خاصی داشتند که تنها برخی از آنها همچنان حفظ شده است .

قربانی حنا بسته؛ نشانه لذت از دنیا بریدن

نوا و صدای چاووش شهر را پر می کرد و در هر محله ای سر می کشید تا کسی بی خبر نماند و می گفت: سفره ها بتکانید که خبری در راه است. آب و جارو کنید که خبری در راه است. مهمان خدا از سفر بازگشته است .

روزگاری بود که سفر حج یکسال به طول می انجامید و مردم تبریز به شکرانه بازگشت حاجی از راه پر خطر بیابان و یکسال دوری از شهر و دیار خود در هر کوی و برزن گوسفند قربانی می کردند .

بهروز خاماچی محقق و پژوهشگر تاریخ آذربایجان، به مراسم استقبال مردم کهن شهر تبریز اشاره کرده و نقل می کند: در گذشته مردم برای استقبال از حاجی تا شهرستانهای اطراف به پیشواز می رفتند و بر سر هر کوی گوسفند قربانی می کردند .

از سوی دیگر لیلا معینیان، کارشناس مردم شناسی نیز قربانی در آیین استقبال از حاجی را نشانه خیر دانسته و می گوید: قربانی کردن رسم زیبایی است که از گذشته تاکنون این رسم ادامه دارد و به منزله رسیدن به قرب الهی است .

وی ادامه می دهد: قربانی کردن بدین معناست که رسیدن به خدا بدون گذشتن از خود میسر نبوده و آیین تقصیر در مراسم استقبال نیز مشاهده می شود .

به گفته این کارشناس مردم شناسی، در تبریز رسم است قربانی را آرایش کنند بطوریکه در گذشته آن را حنا می بستند و نشانه شادی میدانستند .

وی ادامه می دهد: آرایش قربانی نشانه شادی است به این معنا که حاجی با نشاط از خود می گذرد و این از خود گذشتگی از روی غم و ملال نیست .

وی با اشاره به استقبال جمعی و به دنبال حاجی رفتن می گوید: حاجی فردی است که از سفر به سرزمین نور بازگشته و از خود گذشته و به قرب الهی رسیده است و اقوام و نزدیکان وی برای درک "رسیدن به قرب" و ارج نهادن به فرد از سفر برگشته منتظر آمدن او نمی شوند و به استقبالش می روند .

معینیان با اشاره به پرچم سبزی که مردم تبریز در آیین استقبال با خود همراه می کنند، اظهار می دارد: پرچم سبز نشانه سرسبزی و تقدس و نماد خضر و جاودانگی است و مردم تبریز در آیین استقبال از حجاج پرچم سبز را با خود همراه می برند تا روشنایی و جاودانگی تقدس و قرب الهی را یادآور شوند .

آبگوشت و آش، ولیمه حاجی در ایام گذشته تبریز

ولیمه شکرانه ایست که حاجی آن را با دیگران قسمت می کند و سنتی است که مردم تبریز آن را از گذشته تا کنون حفظ کرده اند .

بهروز خاماچی نقل می کند: پس از طی تمامی مراسم استقبال حاجی به شکرانه بازگشت از خانه خدا به مدت شش شبانه روز به دوستان و اقوام ولیمه داده و سوغات آن سرزمین را در میان خانواده خود قسمت می کردند .

وی این سنت را در گذشته و حال مقایسه کرده و می گوید: گرچه سنت ولیمه دادن از گذشته تا کنون در میان مردم این شهر حفظ شده است اما با تغییراتی همراه بوده است .

وی ادامه می دهد: احسان کردن از شش شبانه روز به یک شب کاهش یافته و در مقابل تشریفات و تجملات در میان مردم گسترش یافته است .

خاماچی خاطر نشان می کند: در گذشته زندگی ها ساده بود و به تدارک یک نوع غذا بسنده می کردند که غذای سنتی تبریز نیز آش و یا آبگوشت بود .

چاووش خوانی سنت فراموش شده مردم تبریز

بهروز خاماچی، محقق و پژوهشگر تاریخ آذربایجان سفر به خانه خدا را در گذشته سیر و سلوکی برای حاجی دانسته و به گذشته باز گشته و چگونگی این سفر را از ابتدا، با اشاره به سنت های قدیم مردم این خطه از ایران زمین در مراسم حج، نقل می کند: چاووش خوانی از مراسم قدیمی تبریز بود که این روزها به دست فراموشی سپرده شده است .

موسم حج که می رسید چاووش آواز سر داده و نوید رفتن می داد و گرد شهر با پرچمی سبز به دست می چرخید و شعر می خواند اما امروز دیگر از این سنت در تبریز خبری نیست .

وی از سنت زیبای چاووش خوانی می گوید و یاد آور می شود: چاووش خوانی از مراسم زیبای فراموش شده ایام گذشته مردم تبریزاست .

وی نقل می کند: روز حرکت حجاج که می رسید شخصی خوش آواز که چاووش می خواندنش پرچمی سیاه و یا سبز به دست می گرفت و پیشاپیش بدرقه کنندگان به سوی مرکز شهر می رفت و شعر می خواند و مردم با آنها دید و بازدید می کردند .

خاماچی خاطرنشان می کند: خانم ها در بدرقه حاجی ها، هرگز با کاروان چاووش همراه نمی شدند چرا که آنرا خلاف اخلاق اسلامی می دانستند .

این محقق و پژوهشگر تاریخ آذربایجان همچنین یادآور می شود: در روزگار قدیم در تبریز که یکی از شهرهای مذهبی ایران به حساب می آمد و به آن دارالایمان می گفتند افرادی که استطاعت مالی داشتند پس ازحساب سود سالانه، مستطیع یا واجب الحج می شدند و مقدمات عزیمت به خانه خدا را فراهم می کردند .

وی ادامه می دهد: بازرگانان و صاحبان صنایع و کسانی که دستی در صادرات و واردات داشتند گروه ممتاز حاجی ها بودند و پس از اطعام فقرا، کمک به نیازمندان و نوشتن وصیت نامه، خرج خود را به وصی یا همسر خود سپرده و رهسپار سفر حج می شدند .

وی با بیان اینکه امروزه سفر حج و زیارت قبور متبرکه در مقایسه با گذشته بسیار راحت است، ادامه می دهد: 70 یا 80 سال پیش که خبری از اماکانات و مسائل رفاهی نبود و راه ها امنیت نداشت سفر حجاج به خانه خدا از یک عید قربان تا عید قربان سال دیگر به طول می انجامید .

خاماچی اضافه می کند: حاجی ها در قافله های خانوادگی سه یا چهار نفری پس از گرفتن تذکره و با اجازه حکومت وقت به سمت دیار نور حرکت می کردند .

وی می گوید: حاجی های آن دوران از دوستان و آشنایان و اهل فامیل برای ادای حلالیت و طلب مغفرت شام می داد و خبر رفتن به مکه را در خانواده منتشر می کرد .

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