100 گفتمان دینی در گلستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، طاهره صفریان صبح پنجشنبه در نشست این اداره کل افزود: گفتمان دینی با محوریت مهارتهای زندگی، زن و خانواده، عفاف و حجاب، جنگ نرم، همت مضاعف و کار مضاعف، غدیر، امر به معروف و نهی از منکر در سه ماهه سوم سال جاری برگزار می شود.

وی افزود: این گفتمانها در شهرستانهای گرگان، گنبد، کلاله، مینودشت، آزادشهر، رامیان، خان ببین، علی آباد کتول، آق قلا، بندرترکمن، کردکوی، بندرگز، اینچه برون در مدارس و مساجد اجرا می شود.

دبیر گفتمانهای دینی اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان، از برگزاری گفتمانهای دینی مهارت های زندگی و ازدواج آسان در سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و فاطمه (س)، عفاف و حجاب، همت مضاعف و کار مضاعف ، گفتمان غدیر و قربان و امر به معروف و نهی از منکر خبر داد.

معاون فرهنگی، آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان نیز ضمن بیان اهداف گفتمان های دینی بر اهمیت و ضرورت آن تاکید کرد.

سید علی میرباقری به بومی سازی عناوین گفتمانهای دینی، دومین کارگاه هم اندیشی مهارت های گفتمانهای دینی ویژه اساتید، تهیه نشریه و نشست اساتید گفتمان های دینی اشاره کرد.

