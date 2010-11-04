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۱۳ آبان ۱۳۸۹، ۹:۳۲

100 گفتمان دینی در گلستان برگزار می شود

100 گفتمان دینی در گلستان برگزار می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: دبیر گفتمانهای دینی اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان از برگزاری 100 گفتمان دینی در سه ماهه سوم سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، طاهره صفریان صبح پنجشنبه در نشست این اداره کل افزود: گفتمان دینی با محوریت مهارتهای زندگی، زن و خانواده، عفاف و حجاب، جنگ نرم، همت مضاعف و کار مضاعف، غدیر، امر به معروف و نهی از منکر در سه ماهه سوم سال جاری برگزار می شود.

وی افزود: این گفتمانها در شهرستانهای گرگان، گنبد، کلاله، مینودشت، آزادشهر، رامیان، خان ببین، علی آباد کتول، آق قلا، بندرترکمن، کردکوی، بندرگز، اینچه برون در مدارس و مساجد اجرا می شود.

دبیر گفتمانهای دینی اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان، از برگزاری گفتمانهای دینی مهارت های زندگی و ازدواج آسان در سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و فاطمه (س)، عفاف و حجاب، همت مضاعف و کار مضاعف ، گفتمان غدیر و قربان و امر به معروف و نهی از منکر خبر داد.

معاون فرهنگی، آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان نیز ضمن بیان اهداف گفتمان های دینی بر اهمیت و ضرورت آن تاکید کرد.

سید علی میرباقری به بومی سازی عناوین گفتمانهای دینی، دومین کارگاه هم اندیشی مهارت های گفتمانهای دینی ویژه اساتید، تهیه نشریه و نشست اساتید گفتمان های دینی اشاره کرد.
 

کد مطلب 1184769

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