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۱۳ آبان ۱۳۸۹، ۹:۴۱

قیمت هفت قلم کالا در گلستان افزایش یافت

قیمت هفت قلم کالا در گلستان افزایش یافت

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی گلستان با بیان اینکه در سال جاری قیمت 60 قلم کالا در استان بررسی شده است، گفت: از این تعداد تنها قیمت هفت قلم کالا در هفت ماه سال جاری با رشد سه تا هفت درصدی روبرو بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، نادعلی کهنسال عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: مردم در بحث اقلام پروتئینی و لبنی و اقلام ضروری نباید نگرانی داشته باشند و تنها بعضی کالاها افزایش منطقی خواهد داشت.

وی اظهرا داشت: سه هزار و 630 بازرسی از انبارها مراکز تولید و واحدهای تولیدی در استان صورت گرفت که در این زمینه 235 تخلف در زمینه گرانفروشی و عدم درج قیمت شناسایی و به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.
 
کهنسال تاکید کرد: هر شرکت و واحد تولیدی موظف در ماه دوبار اعلام موجودی کند در غیر این صورت احتکار محسوب می شود.
 
رئیس سازمان بازرگاین گلستان از تدوین بسته های حمایتی خبر داد و گفت: این بسته ها شامل بسته های نظارتی و بسته حمایت از صادرات است.
 
وی عنوان کرد: واحدهای تولید می توانند با ثبت نام در سایت مورد نظر از جوایز مربوطه برای صادرات نیز بهره مند شوند.
کد مطلب 1184772

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