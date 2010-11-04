قیمت هفت قلم کالا در گلستان افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، نادعلی کهنسال عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: مردم در بحث اقلام پروتئینی و لبنی و اقلام ضروری نباید نگرانی داشته باشند و تنها بعضی کالاها افزایش منطقی خواهد داشت.

وی اظهرا داشت: سه هزار و 630 بازرسی از انبارها مراکز تولید و واحدهای تولیدی در استان صورت گرفت که در این زمینه 235 تخلف در زمینه گرانفروشی و عدم درج قیمت شناسایی و به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

کهنسال تاکید کرد: هر شرکت و واحد تولیدی موظف در ماه دوبار اعلام موجودی کند در غیر این صورت احتکار محسوب می شود.

رئیس سازمان بازرگاین گلستان از تدوین بسته های حمایتی خبر داد و گفت: این بسته ها شامل بسته های نظارتی و بسته حمایت از صادرات است.

وی عنوان کرد: واحدهای تولید می توانند با ثبت نام در سایت مورد نظر از جوایز مربوطه برای صادرات نیز بهره مند شوند.