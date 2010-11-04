هیئت عراقی از توانمندیهای فنی و حرفه ای استان کردستان بازدید کردند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، شامگاه چهارشنبه و با حضور معاونان مدیر عامل وزارت کار اقلیم کردستان عراق و جمعی از کارشناسان و مسئولان بخش های فنی و حرفه ای این کشور، توانمندی های استان کردستان در بخش فنی و حرفه ای مورد بازدید قرار گرفت.

در جریان این بازدید ها که مسئولان و مدیران فنی و حرفه ای استان کردستان نیز حضور داشتند، از مرکز آموزش خواهران سنندج و دو آموزشگاه بخش خصوصی پاسکال مجری ارائه آموزش های رایانه و فناوری اطلاعات و آموزشگاه آبنوس مجری ارائه آموزش های صنایع دستی بازدید به عمل آمد.

معاون مدیرعامل وزارت کار اقلیم کردستان عراق، درجریان بازدید از مرکز آموزشی خواهران سنندج، اظهار داشت: توانمندی های استان کردستان در بخش فنی و حرفه ای مایه تعجب ماست و تلاش خواهیم کرد که از این توانمندی ها در راستای ارائه آموزش های بهتر به متقاضیان شمال عراق بهره برداری کنیم.

دلاور کاوانی بیان داشت: جمهوری اسلامی اسلامی ایران در بخش آموزش های فنی و حرفه ای یکی از کشورهای برتر در جهان به شمار می رود که به همین دلیل مسئولان اقلیم کردستان عراق، تاکید بسیار زیادی بر روی افزایش همکاری ها در این بخش داشته و دارند.

وی گفت: با توجه به تفاهم نامه های که در سال گذشته و امسال بین مسئولان جمهوری اسلامی ایران و اقلیم کردستان عراق صورت به امضا رسیده است، راهکارهای مختلف برای افزایش مناسبات مورد تاکید قرار گرفته که یکی از آنها در بخش فنی و حرفه ای است و بازدید ما از استان کردستان نیز در راستای پیگیری این تفاهم نامه ها است.

معاون مدیر عامل وزارت کاراقلیم کردستان عراق خاطرنشان کرد: امیدواریم که بتوانیم درآینده ای نزدیک نسبت به اعزام مربی به جمهوری اسلامی ایران در راستای ارتقاء سطح مهارت و فراگیری شیوه های نوین آموزشی اقدام و شرایط لازم برای راه اندازی آموزشگاه های فنی و حرفه ای در اقلیم کردستان عراق نیز فراهم شود.