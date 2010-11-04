به گزارش خبرنگار مهر درگرگان، غلامرضا منتظری شامگاه چهارشنبه در نشست خبری دبیر شورای فرهنگی استان گلستان با اصحاب رسانه گفت: در این زمینه در بهار سال 90 شناساندن چهره برجسته فلسفه و حکمت، میرفندرسکی و جایگاه خاندان جرجانی در حوزه فرهنگ و تمدن اسلامی را در دستور کار درایم.

وی اظهار داشت: در حوزه پژوهش در فرهنگ دو بخش وجود دارد، یکی خصوصی که به آموزش و پژوهش می پردازد و دستگاههای خاص مثل دانشگاهها عهده دار آن هستند و بخش عظیم و گسترده آن بخش عمومی آن است.

منتظری افزود: بخش عمومی مرتبط با حوزه رفتار عمومی است، جاییکه بایدعادتهای خوب تکثیر شوند و برای مدیریت بهینه این بخش نهادی مانند شورای فرهنگ عمومی شکل می گیرد.

وی افزود: کار اصلی این نهاد رصد مسائل عمده فرهنگی اجتماعی استان و شناسایی آسیب های فرهنگ مردم و ارائه راهکارهای مناسب مردم است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان گفت: این شورا برای تحقق اهداف خود باید ساز و کارهایی را داشته باشد که در استان ما شکل بگیرد و اگر فرهنگ پاک باشد، هوای فرهنگی پاکی در جامعه شکل می گیرد.

وی تاکید کرد: اگر فرهنگ کشور اصلاح شود همه چیز اصلاح می شود، زیرا امروزاز فرهنگ غنای ایرانی اسلامی برخورداریم که زیبنده است و در اجرای این فرهنگ باید پیشقراول دیگر کشورها باشیم.

وی افزود: شورای فرهنگ عمومی هر سال برنامه هایی را سرلوحه کارهای خود قرار می دهد و هر سال اولویتهای خود را به حضور نماینده ولی فقیه و و استاندار و دستگاههای اجرایی مرتبط مشخص می کند و به عنوان مثال در سال 89 ترویج فرهنگ تلاش و کوشش و همت در فرهنگ مردم و در اولویت دوم شکل گیری انجمن مفاخر و مشاهیر استان است.

وی به بیان برنامه های این انجمن پرداخت و گفت: دومین همایش مختومقلی فراغی و اولین همایش جایگاه فخرالدین اسعد گرگانی از برنامه های این انجمن است.