آئین سنتی تیرماه سیزده شو در آمل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، شهرستان آمل میزبان کهن ترین آئین مردمان مازندران بوده و برگزاری آن فرصت مناسبی بوده تا نسل جوان ما با فرهنگ غنی گذشته شان آشنا شوند.

در مراسم تیرماه سیزده شو و پاییزماه که در مجمتع ورزشی شهدای لیتکوه از توابع بخش مرکزی آمل برگزارشده بود، حدود سه هزار نفر از علاقمندان به فرهنگ وهنر مازندرانی و اهالی حدود 63 روستای منطقه لیتکوه و گردشگران و مسافرانی از سراسر کشور حضور داشتند.

در این مراسم شاد و سنتی محلی، گروه های مختلف موسیقی محلی و نیز شاعران برتر بومی سرود مازندران برنامه های هنری خود را اجرا و مراسم نمادین لال لال بازی افرادی که با داشتن ادوات خاصی با زنگوله به خانه های اهالی روستا رفته و از آنان درخواست تنقلات و میوه های شب سیزده شو را طلب می کردند.

در این مراسم مسن ترین شرکت کننده با 127 سال سن حضور داشت و گوشه هایی از خاطرات و برگزاری جشن تیرماه سیزده شو را برای علاقمندان بازگو کرد.

عیسی افشنگ مسئول برگزاری و دبیر این مراسم با بیان اینکه این مراسم و سنت بعد از چندین دهه وقفه با تغییرات زیادی امسال برگزار شد تصریح کرد: مراسم پاییزماه و تیرماه سیزده شو یک مراسم سنتی و محلی در منطقه شمال کشور رایج است که در دهه های گذشته توسط روستاییان منطقه با شور نشاط خاصی برگزارمی شد.

وی با بیان اینکه انجمن دوستداران به حفظ مراسم کهن و آداب و سنن گذشته منطقه لیتکوه آمل از مدتها قبل تصمیم گرفته تا مراسم سنتی و محلی پاییزماه را در این منطقه برگزار کند، اضافه کرد: این مراسم با قدمتی چند صد ساله نسل به نسل منتقل شده و با آداب و سنن خاص هم به آیندگان منتقل خواهد شد.

افشنگ با بیان اینکه ، یکی از آئین ملی و سنتی مردمان دیار طبرستان جشن تیرماه سیزده شو است گفت: در این جشن همه ساله ،مصادف با شب سیزده آبان ،با شکوه خاصی برگزار می شود.

وی افزود: متاسفانه در سالهای گذشته به علت بی توجهی به این مراسم ، غبار فراموشی به خود گرفته بود که امسال این مراسم در رویکردی جدید با حضور چند هزار نفر و به صورت دسته جمعی برگزار شد.

وی از صدا و سیما و سایر رسانه ها و متولیان به امور فرهنگی خواست در راستای شناسایی و معرفی آداب و سنن با ارزش و فراموش شده گذشته تلاش و اطلاع رسانی کنند.

خوردن تنقلات و میوه های فصل در کنار اعضای خانواده از ملزومات برپایی جشن تیرماه سیزده شو و پاییزماه است که روستاییان به منظور شکرگزاری از نعمات و برداشت محصول برنج شان آن را در سالهای گذشته با شور و حرارت خاصی برگزار می کنند.