حمایت ویژه از تعاونیهای دانش بنیاد استان زنجان صورت می گیرید

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سید موسی متوسلین صبح پنجشنبه در جلسه مشترک با نخبگان استان، مدیران ارشد استانداری و مسئولان دستگاه های اجرایی استان افزود: تجاری سازی علم به منظور حمایت های قانونی موجود از تعاونی های دانش بنیان در تفاهم نامه منعقده بین وزارت تعاون، بانک توسعه تعاون و معاون علمی-فناوری ریاست جمهوری لحاظ شده است.

وی ادامه داد: با توجه به بسترهای قانونی موجود از جمله اصل 43 و 44 قانون اساسی و سیاستهای کلی اصل 44، ‌مشوق های قانونی موجود و صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون، ‌زمینه مناسبی جهت حمایت از این نوع تعاونی ها فراهم آمده است و تعاونی های دانش بنیان استان در اولویت دریافت تسهیلات قرار می گیرند.

متوسلین همچنین از کلنگ زنی بزرگترین پروژه متمرکز مسکن مهر در شهرستان خرمدره خبر داد و عنوان کرد: با بهره برداری از این طرح، هیچ خانوار واجد شرایطی در سطح این شهرستان بدون مسکن نخواهد بود.

مدیرکل تعاون استان زنجان افزود: عملیات اجرایی این پروژه به علت وجود عدم تملک زمین از 10 سال گذشته تا حال حاضر آغاز نشده بود که با اعطای زمین به این پروژه در قالب مسکن مهر، مشکل آن رفع شد.

متوسلین تعداد متقاضیان مسکن مهر خرمدره را نزدیک به هزار و 600 خانوار اعلام کرد و افزود: مدت زمان اجرا و اتمام این پروژه یک سال است.

