دو زمین لرزه شدید حوالی آتشفشان نیمه فعال تفتان روی داد

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، دو زمین لرزه 4.9 ریشتری و 3.1 ریشتری خاش و میرجاوه را لرزاند. این دو زمین لرزه چهارشنبه شب روی داد و موجب ترس مردم و خارج شدن آنها از منازل مسکونی در ساعاتی از شب گذشته شد.

این دو زمین لرزه در حوالی آتشفشان نیمه فعال تفتان در جنوب شرق کشور رخ داد اما گزارشی از فعالیت آتشفشان دریافت نشده است.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان در این باره در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان اظهارداشت: بر اساس گزارشهای رسیده از فرمانداریهای خاش و زاهدان دو زلزله نیمه شب گذشته هیچ خسارتی نداشته است.

حجت علی شایان گفت: درساعت 23 و 25 دقیقه و59 ثانیه چهارشنبه شب اولین زلزله به قدرت 4.9 ریشتر در 38 کیلومتری شمال غرب خاش و زلزله دوم مقارن ساعت 6 دقیقه و 39 ثانیه نیمه شب دیشب به قدرت 3.1 ریشتر در 70 کیلومتری شمال غرب خاش و در 23 کیلومتری شهر میرجاوه از توابع زاهدان به وقوع پیوسته است.

وی افزود: عمق این زلزله 18 کیلومتر بوده و در دامنه های جنوبی کوه آتشفشان نیمه فعال تفتان حوالی روستای ترشاب رخ داده است.

وی بیان داشت: خوشبختانه بر اساس گزارشهای رسیده از فرمانداریهای خاش و زاهدان تاکنون هیچ خسارتی ناشی از این زلزله ها گزارش نشده است.

این مسئول در ادامه گفت: با توجه به اینکه دو زلزله یاد شده در نیمه شب رخ داده و با وجود ارایه گزارشها در خصوص وارد نشدن خسارت، از صبح پنجشنبه گروههایی برای بررسی اوضاع به منطقه اعزام شده اند.