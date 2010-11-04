بیانیه دانش آموزی روز سیزدهم آبان در مراسم قرائت شد

به گزارش خبرنگار مهر، بیانیه دانش آموزی دقایقی پیش توسط یکی از دانش آموزان بسیجی دختر درمراسم روز13 آبان درمقابل لانه جاسوسی آمریکا قرائت شد.

حمایت از قرآن کریم، تلاش برای تهذیب و علم آموزی در راستای سیره نبوی، اعتلای آرمانهای انقلاب اسلامی، شرکت در جنگ نرم، پیروی از خط امام و ولایت فقیه از نکات مهم این بیانیه بود.

هم اکنون هزاران تن از دانش آموزان بسیجی وعضو سازمان دانش آموزی ازمدارس تهران به همراه تعداد زیادی از دانش آموزان دیگر مدارس با تجمع در مقابل لانه جاسوسی آمریکا و با در دست داشتن پلاکاردهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل با حضور پررنگ خود در راهپیمایی 13 آبان ماه شرکت کردند.