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۱۳ آبان ۱۳۸۹، ۱۱:۱۱

نصب تابلوهای معرفی جاذبه ها در شهرستان‌های ایلام

نصب تابلوهای معرفی جاذبه ها در شهرستان‌های ایلام

ایلام - خبرگزاری مهر: اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان ایلام در حال تهیه تابلوهایی به منظور معرفی شهرستان‌ها است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، معاون گردشگری و سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی استان ایلام صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران با گفت: این تابلوهای اطلاع رسانی برای تمامی شهرستان‌های استان تهیه شده است.

علی قاسم‌ پور افزود: نخستین تابلوی اطلاع رسانی برای شهرستان شیروان چرداول تهیه شده است که در حال حاضر جانمایی و مجوز لازم اخذ شده است و تا یک هفته آینده نصب می شود.

وی خاطرنشان کرد: در این تابلوهای اطلاع رسانی مواردی همچون معرفی جاذبه‌های گردشگری، تاریخی، طبیعی و ... مورد توجه قرار گرفته و در واقع خلاصه‌ای از اطلاعات شهرستان برای گردشگران است.

مهران، شیروان چرداول، دهلران، دره‌شهر، ایوان،آبدانان و ایلام از جمله شهرستان‌های استان هستند که برای هر یک از آ‌ها تابلوهای اطلاع رسانی تهیه شده است.

کد مطلب 1184817

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