32 ورزشکار گلستانی به بازیهای گوانگجو اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، قربانعلی پاشا صبح پنجشنبه در نشست با ورزشکاران دانشگاه آزاد گرگان افزود: این استان نقش مهمی در این رویداد فرهنگی و ورزشی دارد که بخش عمده ای از این موفقیت مرهون همت و تلاش ورزشکاران و ورزشدوستان و زحمات دانشگاه ها در فراهم کردن امکانات ورزشی مورد نیاز ورزشکاران است.

وی با تشکر از مسئولین دانشگاه آزاد اسلامی گرگان بابت میزبانی همایش علمی و تخصصی و رشد و گسترش امکانات ورزشی در دانشگاه آزاد اسلامی گرگان گفت: باید از ظرفیتهای مراکز علمی و دانشگاهی در گسترش ورزش قهرمانی استفاده کنیم.

وی حضور قوی ورزشکاران در میادین داخلی و خارجی را مدیون فراهم ساختن زیرساختهای مناسب در دانشگاه ها و توجه به مقوله ورزش علمی وحرفه ای دانست.

پاشا گفت: فراهم شدن این امکانات موجب افزایش سرانه ورزش استان و ارتقای سطح تیمهای ورزشی استان شده است.

وی ورزش دانشجویی را زمینه ساز حضور ورزشکاران در تیمهای ملی دانست.

مدیرکل تربیت بدنی گلستان پاشا از ارتباط تنگاتنگ و مناسب اداره کل تربیت بدنی استان با دانشگاه آزاد اسلامی گرگان اظهار خوشحالی کرد و گفت: در آینده ای نزدیک تفاهم نامه ای بین این اداره کل و دانشگاه به منظور انسجام بخشیدن بیشتر به فعالیتهای ورزشی منعقد خواهد شد.