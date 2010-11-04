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۱۳ آبان ۱۳۸۹، ۱۱:۲۷

32 ورزشکار گلستانی به بازیهای گوانگجو اعزام می شوند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل تربیت بدنی گلستان گفت: این استان با 32 ورزشکار به عنوان دومین استانی که بیشترین سهم را در اعزام ورزشکاران به گوانگجو دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، قربانعلی پاشا صبح پنجشنبه در نشست با ورزشکاران دانشگاه آزاد گرگان افزود: این استان نقش مهمی در این رویداد فرهنگی و ورزشی دارد که بخش عمده ای از این موفقیت مرهون همت و تلاش ورزشکاران و ورزشدوستان و زحمات دانشگاه ها در فراهم کردن امکانات ورزشی مورد نیاز ورزشکاران است.

وی با تشکر از  مسئولین دانشگاه آزاد اسلامی گرگان بابت میزبانی همایش علمی و تخصصی و رشد و گسترش امکانات ورزشی در دانشگاه آزاد اسلامی گرگان گفت: باید از ظرفیتهای مراکز علمی و دانشگاهی در گسترش ورزش قهرمانی استفاده کنیم.

وی حضور قوی ورزشکاران در میادین داخلی و خارجی را مدیون فراهم ساختن زیرساختهای مناسب در دانشگاه ها و توجه به مقوله ورزش علمی وحرفه ای دانست.
 
پاشا گفت: فراهم شدن این امکانات موجب افزایش سرانه ورزش استان و ارتقای سطح تیمهای ورزشی استان شده است.
 
وی ورزش دانشجویی را زمینه ساز حضور ورزشکاران در تیمهای ملی دانست.
 
مدیرکل تربیت بدنی گلستان پاشا از ارتباط تنگاتنگ و مناسب اداره کل تربیت بدنی استان با دانشگاه آزاد اسلامی گرگان اظهار خوشحالی کرد و گفت: در آینده ای نزدیک تفاهم نامه ای بین این اداره کل و دانشگاه به منظور انسجام بخشیدن بیشتر به فعالیتهای ورزشی منعقد خواهد شد.
کد مطلب 1184819

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