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۱۳ آبان ۱۳۸۹، ۱۱:۲۵

بارزانی:

تصاحب پست ریاست جمهوری عراق حق کردهاست

تصاحب پست ریاست جمهوری عراق حق کردهاست

رئیس اقلیم کردستان عراق در واکنش به اخبار مربوط به واگذاری پست رئیس جمهوری به ائتلافی غیر از کردها، دست یابی به این پست را حق کردها دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری اور، "مسعود بارزانی" گفت: درخواست تصدی پست ریاست جمهوری عراق بوسیله کردها با توجه به اینکه آنها قومیت دوم هستند، صورت می گیرد.

وی افزود: خواسته ها کردها به نفع عراق است و ائتلاف کردستان تشکل حزبی یا سیاسی نیست بلکه قومیتی است و گروههای دیگر حق ندارند خواسته هایی مشابه آنچه کردها طلب می کنند را مطرح کنند.

وی دردیدار"جرمی مکاد" کنسول قبلی انگلستان و"کریس باورس" کنسول فعلی  دراقلیم کردستان عراق با وی، تاکید کرد: هنگامی که ما خواستارتصاحب پست ریاست جمهوری می شویم این خواسته ما با توجه به اینکه ما قومیت دوم عراق هستیم صورت می گیرد نه به عنوان یک ائتلاف سیاسی.

شایان ذکر است که اخیرا اخباری مبنی بر واگذاری پست ریاست جمهوری از سوی "جلال طالبانی" رئیس جمهور عراق به فهرست العراقیه  منتشرشده بود که دفتر طالبانی این موضوع را رد کرد.

کد مطلب 1184826

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