پايگاه اينترنتي دولت آلمان : عمده اهداف سفرشرودر همكاريهاي اقتصادي ، گسترش روابط ديپلماتيك و زمينه سازي گفتگو ميان فرهنگها و تمدنهاست

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اينترنتي دولت آلمان ، " گرهارد شرودر " صدر اعظم آلمان در سفري يك هفته اي به كشورهاي آسيايي هند ، ويتنام ، پاكستان و افغانستان در صدد تقويت و تحكيم روابط دوجانبه خود با كشورهاي مذكور است .

از عمده ترين اهدافي كه شرودر در سفر آسيايي خود دنبال مي كند همكاريهاي اقتصادي ، گسترش روابط سياسي و ديپلماتيك و ايجاد زمينه لازم براي گفتگو ميان فرهنگها و تمدنهاست .

اين منبع خبري در ادامه نوشت : صدر اعظم آلمان معتقد است با توجه به موقعيت خاص كشورهاي آسيايي مي توانند شركاي خوبي براي جامعه اروپا و آلمان بشمار آيند . برلين همواره آسيا و كشورهاي مهم اين منطقه را از بهترين همكاران خود قلمداد كرده و افزايش سطح همكاري با اين كشورها را حائز اهميت مي داند .

شرودر پيش از آغاز سفر خود به قاره آسيا گفتگو پيرامون يافتن راهكارهاي لازم و مناسب به منظور مبارزه با پديده تروريسم را نيز يكي ديگر از محورهاي اصلي سخنان خود در ديدار با مقامات كشورهاي مختلف آسيايي خواند .

پايگاه اينترنتي دولت آلمان همچنين افزود : صدر اعظم آلمان به منظور افزايش بيش از پيش روابط ميان اروپا - آسيا در نشست آسه ان كه در هانوي برگزار مي شود حضور خواهد يافت .

اين منبع خبري در ادامه با اشاره به سفر شرودر به افغانستان نوشت : آلمان همواره كمكهاي زيادي براي تسريع در بهبود وضعيت افغانستان انجام داده است كه از آن جمله مي توان به حضور نيروهاي حافظ صلح اين كشور در مناطق مختلف افغانستان اشاره كرد . شرودر در حالي روز 11 اكتبر وارد افغانستان مي شود كه دو روز از برگزاري انتخابات رياست جمهوري اين كشور گذاشته است .

صدر اعظم آلمان قصد دارد با رئيس جمهوري منتخب افغانستان ديدار و پيرامون وضعيت آتي اين كشور به گفتگو و تبادل نظر بپردازد .

اين پايگاه اينترنتي در پايان برنامه سفر شرودر را اينگونه اعلام كرد :

7-6 اكتبر ، هند : افتتاح مركز علمي - تحقيقاتي هند و آلمان

ديدار با مانموهان سينگ نخست وزير هند و برخي ديگر از مقامات اين كشور

سخنراني در مركز تحقيقاتي راجيو گاندي

9-8 اكتبر ، ويتنام : شركت در نشست آسه ان

ديدار و گفتگو با رهبر ويتنام

افتتاح مركز آموزش زبان آلماني

10 اكتبر ، پاكستان : ديدار و گفتگو با پرويز مشرف رئيس جمهوري پاكستان و شوكت عزيز نخست وزير اين كشور

بازگشايي مركز اقتصادي آلمان - پاكستان

11 اكتبر ، افغانستان : ديدار از نيروهاي حافظ صلح مستقر در اين كشور

ديدار و گفتگو با دانش آموزان افغان

ديدار با حامد كرازي رئيس جمهوري افغانستان

ديدار و گفتگو با فرستاده سازمان ملل در اين كشور

