حج محل نشان دادن اقتدار مسلمانان است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از مدینه منوره حجت الاسلام و المسلمین قاضی عسکر در این دیدار که در محل بعثه جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت اظهار داشت: حج محل نشان دادن اقتدار مسلمانان اعم از شیعه و سنی است و ما حج را کانون وحدت اسلامی می دانیم.



وی با بیان اینکه استکبار با اصل اسلام مخالف است گفت: فتنه ها و جنایات اخیر آمریکا در پاکستان، عراق، افغانستان و فلسطین نشان می دهد فقط شیعه یا سنی هدف اینها نیستند و بسیاری از کسانی که در این جنایات به شهادت می رسند برادران خواهران ما از هر دو مذهب شیعه و سنی هستند لذا ما باید با فرقه گرایی مخالفت کنیم تا وحدت مسلمانان به صورت عملی نمود پیدا کند.



سرپرست حجاج ایرانی با اشاره به بحران اقتصادی موجود کشورهای غربی گفت: اگر کشورهای اسلامی در فرصت حج به یک توافق عمومی برای گسترش مبادلات اقتصادی میان خود دست پیدا کنند می توانند از این ناحیه یک ضربه کاری به غرب وارد کنند.



وی با تاکید بر ضرورت همدردی با مسلمانان مصیبت زده پاکستان و رسیدگی به مشکلات آنان گفت: جمهوری اسلامی ایران در این زمینه اقدامات مناسبی انجام داده و حجاج ایرانی نیز کمکهای خوبی در این زمینه انجام داده اند که این کمکها ادامه خواهد یافت.



حجت الاسلام و المسلمین قاضی عسکر با اشاره به شعار جمهوری اسلامی ایران در مراسم حج امسال که همان وحدت، بیداری و مسئولیت اسلامی است گفت: به همه توصیه کرده ایم بویژه در این ایام مراقب گفتار و سخنان شان باشند تا مبادا کسی از این سخنان در جهت تخریب اتحاد میان مسلمین سوء استفاده کند.



وی افزود: دشمنان به دنبال احیای جنگ صلیبی هستند لذا مسلمانانی که در مناسک حج ابراهیمی شرکت می کنند باید هوشیاری و بیداری خودشان را بالا ببرند و این بیداری ا به سایر مسلمانان نیز منتقل کنند.



نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی با ابراز نگرانی از تاخیر در تشکیل دولت جدید عراق گفت: ما دعا می کنیم گروه گروههای عراقی هر چه سریع تر برای تشکیل دولت عراق به توافق برسند و دولت قانونی این کشور شکل بگیرد تا شاهد مجد و عظمت روز افزون عراق باشیم.



وی با اشاره به روابط تنگاتنگ و صمیمانه بعثه های ایران و عراق گفت: امیدواریم همکاری ما با شما برای سایر بعثه های کشورهای اسلامی نیز الگو باشد و انس و الفتی که میان ما برقرار است، هر روز بیشتر و مستحکم تر شود.



قاضی عسکر در پایان انفجارهای اخیر عراق و شهادت جمع زیادی از مردم این کشور را به مسئولان بعثه و ملت عراق تسلیت گفت و اظهار امیدواری کرد این حوادث هر چه زودتر خاتمه پیدا کند.



حجت الاسلام و المسلمین مولا رئیس بعثه کشور عراق نیز با ابراز خرسندی از انجام این دیدار گفت: ما وقتی اینجا می آییم در واقع دین مان را ادا می کنیم چرا که مردم عراق کمکهای ایران را به کشورشان فراموش نخواهند کرد.



وی با اشاره به روابط خوب ایران و عراق در زمینه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی گفت: رابط میان و عراق، یک رابطه مستحکم و ریشه دار است و بنیان آن را مسائل مادی تشکیل نمی دهد که اگر روزی انگیزه های مادی از میان رفت این روابط نیز از بین برود لذا اگر روزی تجارت میان دو کشور متوقف شد رابطه آنها متوقف نخواهد شد.



حجت الاسلام مولا حج را فرصتی ارزشمند برای وحدت میان مسلمین دانست و گفت: وحدت البته به این معنا نیست که مسلمانان اهل سنت را شیعه کنیم یا شیعیان را سنی. بلکه وحدت مسلمانان یعنی به یک هدف مشترک اندیشیدن و و اتخاذ موضع واحد در این زمینه.



وی با اشاره به مشکلات به وجود آمده بر سر تشکیل دولت جدید عراق گفت: ما از همه طرفین درخواست کرده ایم که نسبت به تشکیل یک دولت ائتلافی اقدام کنند.



حجت الاسلام مولا افزود: مردم عراق ملتی مقتدر و قدرتمند هستند و نمی خواهند خارجیها و آمریکاییها برای آنها تعیین تکلیف کنند. ما خودمان راهمان را تشخیص می دهیم و دولتمان را انتخاب می کنیم.



وی افزود: ملت عراق امروز در یک امتحان بزرگ قرار گرفته اند. شما می بینید که تروریستها شیعه و سنی و حتی غیرمسلمان نمی شناسند.



رئیس بعثه عراق خاظرنشان کرد: انفجارهای اخیر در عراق درست زمانی صورت گرفت که ما به تشکیل دولت ائتلافی نزدیک می شدیم . ولی مردم عراق هوشیارند و درگیر مبارزات قومی نمی شوند. آنها نمی توانند در صفوف این مردم تفرقه ایجاد کنند.



در این دیدار جمعی از شخصیتهای عراقی از جمله عباس عیساوی، امام جمعه فلوجه، نماینده وزیر اوقاف کردستان، خالد الملا مسئول جمعیت العلمای بصره و تنی چند از نمایندگان مجلس عراق نیز حضور داشتند.