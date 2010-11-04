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۱۳ آبان ۱۳۸۹، ۱۱:۲۷

150 تن توت فرنگی در ایلام برداشت می شود

150 تن توت فرنگی در ایلام برداشت می شود

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام گفت: امسال با توجه به افزایش سطح زیر کشت توت فرنگی در ایلام، 150 تن از این محصول در استان برداشت می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، همایون مظاهری صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به منظور توسعه مزارع توت فرنگی در استان بیش از 190 هزار نشا توت فرنگی خریداری ودر شهرستان های ایلام، دره شهر، شیروان چرداول ،ملکشاهی، ایوان و دهلران توزیع شده است.

وی  افزود: این ارقام کاشت شده شامل انواع دیامونت، اروماس، سلوا هندی، پارس،کوئین، الیزا وکامور سا است که ارقام اصلاح شده و برتر بوده و دارای کیفیت و عملکرد بالایی نسبت به ارقام است.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: سطح زیر کشت توت فرنگی در سال گذشته 11 هکتار بوده که میزان 100 تن توت فرنگی از آن برداشت و روانه بازار شده است.

وی یادآور شد: سطح زیر کشت امسال با توجه به افزایش متناسب بیش از 18 هکتار که پیش بینی می شود مقدار 150 تن از آن تولید شود.

کد مطلب 1184854

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