150 تن توت فرنگی در ایلام برداشت می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، همایون مظاهری صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به منظور توسعه مزارع توت فرنگی در استان بیش از 190 هزار نشا توت فرنگی خریداری ودر شهرستان های ایلام، دره شهر، شیروان چرداول ،ملکشاهی، ایوان و دهلران توزیع شده است.

وی افزود: این ارقام کاشت شده شامل انواع دیامونت، اروماس، سلوا هندی، پارس،کوئین، الیزا وکامور سا است که ارقام اصلاح شده و برتر بوده و دارای کیفیت و عملکرد بالایی نسبت به ارقام است.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: سطح زیر کشت توت فرنگی در سال گذشته 11 هکتار بوده که میزان 100 تن توت فرنگی از آن برداشت و روانه بازار شده است.

وی یادآور شد: سطح زیر کشت امسال با توجه به افزایش متناسب بیش از 18 هکتار که پیش بینی می شود مقدار 150 تن از آن تولید شود.