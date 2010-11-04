قیمت کالاهای اساسی در گلستان روزانه نظارت می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رضا غلامی صبح پنجشنبه در جلسه کمیسیون تنظیم بازار استان اظهار داشت: هیچ نگرانی بابت تهیه اقلام مورد نیاز مردم استان گلستان وجود ندارد و تمهید مقدمات برای تامین آن انجام شده است.

وی بیان کرد: در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها همراهی و همدلی مردم بهترین روش برای نظارت، تنظیم بازار است.

معاون برنامه‌ریزی استاندار گلستان گفت: باید جلوی هر نوع تغییر غیرمنطقی قیمت‌های کالا و خدمات گرفته شود و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

غلامی خاطرنشان کرد: آنچه تاکنون در سطح بازار استان مشاهده می‌شود همدلی و همراهی مردم و اصناف برای کنترل و جلوگیری از افزایش غیرمنطقی کالا و خدمات است.

وی ادامه داد: گزارش ارائه شده در این جلسه از وضعیت ذخیره‌سازی و نگهداری کالاهای مورد نیاز مردم به‌ویژه اقلام اساسی حاکی از ذخیره‌سازی مطلوب کالاهای مورد نیاز در سطح استان است.