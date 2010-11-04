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۱۳ آبان ۱۳۸۹، ۱۲:۰۴

قیمت کالاهای اساسی در گلستان روزانه نظارت می شود

قیمت کالاهای اساسی در گلستان روزانه نظارت می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون برنامه‌ریزی استاندار گلستان گفت: قیمت کالاهای مورد نیاز مردم به‌ویژه کالاهای اساسی به صورت مستمر و روزانه در سطح استان کنترل و نظارت می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رضا غلامی صبح پنجشنبه در جلسه کمیسیون تنظیم بازار استان اظهار داشت: هیچ نگرانی بابت تهیه اقلام مورد نیاز مردم استان گلستان وجود ندارد و تمهید مقدمات برای تامین آن انجام شده است.

وی بیان کرد: در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها همراهی و همدلی مردم بهترین روش برای نظارت، تنظیم بازار است.

معاون برنامه‌ریزی استاندار گلستان گفت: باید جلوی هر نوع تغییر غیرمنطقی قیمت‌های کالا و خدمات گرفته شود و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

غلامی خاطرنشان کرد: آنچه تاکنون در سطح بازار استان مشاهده می‌شود همدلی و همراهی مردم و اصناف برای کنترل و جلوگیری از افزایش غیرمنطقی کالا و خدمات است.

وی ادامه داد: گزارش ارائه شده در این جلسه از وضعیت ذخیره‌سازی و نگهداری کالاهای مورد نیاز مردم به‌ویژه اقلام اساسی حاکی از ذخیره‌سازی مطلوب کالاهای مورد نیاز در سطح استان است.

کد مطلب 1184857

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