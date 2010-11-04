اهدا 6500 واحد خون در استان ایلام

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مدیر پایگاه انتقال خون استان ایلام صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: بیش از شش هزار و 600 اهدا کننده در این مدت به این پایگاه مراجعه کرده اند که 42 درصد آنها اهدا کننده مستمر هستند.

مجید زینلی در ادامه افزود: به ازای هر هزار نفر جمعیت استان 22 نفر اهدا کننده وجود دارد که نسبت به مدت مشابه پارسال 10 درصد رشد نشان می دهد.

وی میزان مشارکت بانوان در اهدا خون را 14 درصد اعلام کرد و افزود: این میزان مشارکت نسبت به میانگین کشوری شش درصد بیشتر است.

مدیر پایگاه انتقال خون استان میانگین مصرف ماهیانه خون و فراورده های خونی استان را 900 واحد اعلام کرد و افزود: در شش ماهه نخست امسال 4 هزار واحد خون و فراورده های خونی مازاد بر نیاز به استان های خوزستان- کرمانشاه و لرستان ارسال شده است.