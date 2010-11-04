  1. استانها
  2. ایلام
۱۳ آبان ۱۳۸۹، ۱۱:۲۸

اهدا 6500 واحد خون در استان ایلام

اهدا 6500 واحد خون در استان ایلام

ایلام - خبرگزاری مهر: در شش ماهه اول امسال بیش از شش هزار و 500 واحد خون در استان ایلام اهدا شده است.

 به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مدیر پایگاه انتقال خون استان ایلام صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: بیش از شش هزار و 600 اهدا کننده در این مدت به این پایگاه مراجعه کرده اند که 42 درصد آنها اهدا کننده مستمر هستند.

مجید زینلی در ادامه افزود:  به ازای هر هزار نفر جمعیت استان 22 نفر اهدا کننده وجود دارد که نسبت به مدت مشابه پارسال 10 درصد رشد نشان می دهد.

وی میزان مشارکت بانوان در اهدا خون را 14 درصد اعلام کرد و افزود: این میزان مشارکت نسبت به میانگین کشوری شش درصد بیشتر است.

مدیر پایگاه انتقال خون استان میانگین مصرف ماهیانه خون و فراورده های خونی استان را 900 واحد اعلام کرد و افزود: در شش ماهه نخست امسال 4 هزار واحد خون و فراورده های خونی مازاد بر نیاز به استان های خوزستان- کرمانشاه و لرستان ارسال شده است.

کد مطلب 1184864

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها