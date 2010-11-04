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۱۳ آبان ۱۳۸۹، ۱۱:۴۰

زمان دیدارهای رده بندی و فینال لیگ برتر فوتبال ساحلی اعلام شد

زمان دیدارهای رده بندی و فینال لیگ برتر فوتبال ساحلی اعلام شد

کمیته فوتبال ساحلی فدراسیون برنامه دیدارهای رده بندی و فینال مسابقات فوتبال ساحلی لیگ برتر باشگاه‌های کشور را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه دیدارهای رده بندی و فینال مسابقات فوتبال ساحلی لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:
دور رفت
پنجشنبه - 20/8/89
* عمران سازان اصفهان - گلسا پوش یزد، ساعت 14، ورزشگاه تختی تیران اصفهان (دیدار رده بندی)
* دریانوردان بوشهر - سایپای البرز، ساعت 15، ورزشگاه زمین جاده ساحلی بوشهر(دیدار فینال)

دور برگشت
چهارشنبه - 26/8/89
* گلسا پوش یزد - عمران سازان اصفهان، ساعت 14، ورزشگاه سلمان یزد (دیدار رده بندی)
* سایپای البرز - دریانوردان بوشهر، ساعت 14، ورزشگاه انقلاب کرج (دیدار فینال)

 

 
کد مطلب 1184870

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