زمان دیدارهای رده بندی و فینال لیگ برتر فوتبال ساحلی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه دیدارهای رده بندی و فینال مسابقات فوتبال ساحلی لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

دور رفت

پنجشنبه - 20/8/89

* عمران سازان اصفهان - گلسا پوش یزد، ساعت 14، ورزشگاه تختی تیران اصفهان (دیدار رده بندی)

* دریانوردان بوشهر - سایپای البرز، ساعت 15، ورزشگاه زمین جاده ساحلی بوشهر(دیدار فینال)

دور برگشت

چهارشنبه - 26/8/89

* گلسا پوش یزد - عمران سازان اصفهان، ساعت 14، ورزشگاه سلمان یزد (دیدار رده بندی)

* سایپای البرز - دریانوردان بوشهر، ساعت 14، ورزشگاه انقلاب کرج (دیدار فینال)