استخر سرپوشیده شقایق نهبندان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، قهرمان رشید صبح پنجشنبه در مراسم افتتاح این پروژه ورزشی گفت: از ابتدای شروع فعالیت دولت نهم 49 پروژه ورزشی در استان با اعتباری بالغ بر 21 میلیارد تومان مورد بهره برداری قرار گرفته است.

استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: قبل از دولت نهم سرانه ورزشی در استان 46 سانتی متر بود که این رقم در شرایط فعلی به 104 سانتی متر یعنی به بیش از دو برابر افزایش رسیده است.

وی ادامه داد: گرچه این اقدامات، فعالیتهایی در خور وشایسته محسوب می شود اما نباید به آن بسنده کرد بلکه باید به نقطه ای برسیم که در همه شهرها وروستاها مردم بتوانند به طور کامل از این مواهب وامکانات استفاده کنند.

وی پرداختن به ورزش همگانی در شرایط فعلی را امری واجب وانکارناپذیر دانست وافزود: از آنجا که انجام ورزشهای همگانی موجب تقویت روحیه همبستگی ملی می شود تمامی دستگاههای اجرایی خصوصاً دستگاهای ذیربط در امر ورزش می بایست به آن به عنوان یک ضرورت بنگرند.

وی ادامه داد: تمامی اماکن ورزشی در استان می بایست به صورت رایگان در اختیار دانش آموزان وآموزش و پرورش قرار گیرد.

رشید گفت: آموزش و پرورش نیز باید با رعایت موارد مرتبط با بیمه و آموزش دانش آموزان اقدامات لازم را صورت دهد تا بتوان از این امکانات به صورت بهینه بهره برداری کرد.

وی در ادامه با اشاره به روز 13 آبان گفت: 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی،‌ یادآور ماهیت استکباری آمریکا و نماد همگرایی و وحدت ملی ملت استوار و همیشه در صحنه ایران اسلامی است.

وی بیان داشت: این روز که بیانگر سه واقعه تاریخی یعنی تبعید حضرت امام خمینی(ره)، روز دانش آموز و تسخیر لانه فساد و جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام(ره) است نقطه عطفی در تاریخ حرکت توفنده انقلاب اسلامی محسوب می شود.

به گفته رشید، پیام 13 آبان اطاعت کامل از رهبری ، حفظ وحدت ملی، استقامت، پایداری و مقاومت در برابر توطئه‌ های استکبار جهانی است.

استخر سرپوشیده شقایق از جمله مصوبات سفر دوم هیات دولت به استان خراسان جنوبی است که بازیربنای 1151 مترمربع و از محل اعتبارات وزارت نفت در کمتر از دوسال آماده بهره برداری شده است.