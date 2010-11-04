برگزاری ششمین کنفرانس بین المللی ریاضیات، آمار و کاربردهای آن درمالزی

به گزارش خبرنگار مهر ، این کنفرانس 2 روزه با موضوع "تقویت همکاریهای منطقه ای از طریق علوم ریاضی"، روزهای سوم و چهارم نوامبر مطابق 12 و 13 آبان ماه در سالن اجتماعات هتل گراند سیزن کوالالامپور برگزار شد.

در این کنفرانس سفیر کشورمان در مالزی مقالات خود را تحت عنوان N-fold positive implicative hyperk – link و

N-FOLD COMMUTATIVE HYPERK-LINK ارایه داد. دکتر محمد مهدی زاهدی در این کنفرانس 5 مقاله ارایه کرد که سه مقاله متعلق به دانشجویان ایشان می باشد.

این کنفرانس توسط دانشگاه تونکو عبدالرحمان و با هدف فراهم کردن زمینه ارایه آخرین یافته ها و پیشرفتهای انجام شده در علم ریاضیات برای محققین، اساتید و دانشجویان برگزار می شود.

ریاضیات، کاربردهای ریاضیات، آمار، تحقیق های عملیاتی، آموزش ریاضیات و علوم کامپیوتر از موضوعات این کنفرانس است.

این کنفرانس بصورت سالانه در یکی از کشورهای مالزی ، اندونزی و تایلند برگزار می شود.