وظیفه اصلی دانش آموزان جهاد علمی است

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، ابراهیم سحر خیز پیش از ظهر پنجشنبه در راهپیمایی 13آبان در همدان اظهار داشت: دانش آموزان ایران اسلامی پیشگامان ملت در رسیدن به تعالی هستند.
سحرخیز با بیان اینکه ایران اسلامی رتبه 22 علمی جهان را به خود اختصاص داده است، اظهار داشت: در زمینه نانو نیز ایران رتبه اول خاورمیانه را داراست.
وی با اشاره به اینکه ایران اسلامی در چند سال گذشته 11 برابر رشد علمی جهان، رشد داشته است، گفت: این امر نشان دهنده حمایت انقلاب از جهاد علمی است.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با دانش اموزان و دانشجویان اشاره کرد و با بیان اینکه وظیفه اصلی دانش آموزان در صحنه بودن آنان است، اظهار داشت: مقام عظمای ولایت در دیدار با مردم استان فم فتنه سال 88 را فتنه ای بزرگ عنوان کردند که به واسطه دولت آمریکا، اتحادیه اروپا و ساده لوحان در ایران اسلامی استارت خورد.
ابراهیم سحر خیز افزود: خوشبختانه این فتنه نا فرجام به مدد حضور بسیجیان در صحنه، خفه شد.
وی با بیان اینکه طبق فرمایشات مقام معظم رهبری ابعاد این فتنه باید برای مردم بازگو شود، گفت: این فتنه حرکتی برای سرنگونی انقلاب و پایمال کردن خون شهدای اسلام بود که با حضور دانشجویان بسیجی و روحانیت و بصیرت و آگاهی رهبری نظام، در نطفه خفه شد.
وی با تاکید بر اینکه باید مسیر روشنی را که رهبری برای ما ترسیم کرده ادامه داد، گفت: آموزش وپرورش بستر ساز جهاد علمی و توسعه دانش بنیان و تولید انسان های عالم در کشور است.
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