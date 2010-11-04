وظیفه اصلی دانش آموزان جهاد علمی است

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، ابراهیم سحر خیز پیش از ظهر پنجشنبه در راهپیمایی 13آبان در همدان اظهار داشت: دانش آموزان ایران اسلامی پیشگامان ملت در رسیدن به تعالی هستند .

سحرخیز با بیان اینکه ایران اسلامی رتبه 22 علمی جهان را به خود اختصاص داده است، اظهار داشت: در زمینه نانو نیز ایران رتبه اول خاورمیانه را داراست .

وی با اشاره به اینکه ایران اسلامی در چند سال گذشته 11 برابر رشد علمی جهان، رشد داشته است، گفت: این امر نشان دهنده حمایت انقلاب از جهاد علمی است .

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با دانش اموزان و دانشجویان اشاره کرد و با بیان اینکه وظیفه اصلی دانش آموزان در صحنه بودن آنان است، اظهار داشت: مقام عظمای ولایت در دیدار با مردم استان فم فتنه سال 88 را فتنه ای بزرگ عنوان کردند که به واسطه دولت آمریکا، اتحادیه اروپا و ساده لوحان در ایران اسلامی استارت خورد .

ابراهیم سحر خیز افزود: خوشبختانه این فتنه نا فرجام به مدد حضور بسیجیان در صحنه، خفه شد .

وی با بیان اینکه طبق فرمایشات مقام معظم رهبری ابعاد این فتنه باید برای مردم بازگو شود، گفت: این فتنه حرکتی برای سرنگونی انقلاب و پایمال کردن خون شهدای اسلام بود که با حضور دانشجویان بسیجی و روحانیت و بصیرت و آگاهی رهبری نظام، در نطفه خفه شد .