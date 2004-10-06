مناظره ادواردز و چني برگزار شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، پس از مناظره پنج شنبه شب هفته گذشته بوش و كري در ايالت فلوريدا، ساعت 9 شب گذشته " جان ادواردز" معاون جان كري نامزد دموكرات رياست جمهوري و " ديك چني" معاون بوش در كليولند ايالت اوهايو مناظره خود را آغاز كردند.

" چني" و " ادواردز" در طول 90 دقيقه مناظره تلويزيوني حمله سال گذشته آمريكا به عراق و اشغال اين كشور را مورد بحث قرار دادند.

چني با دفاع از طرح حمله به عراق اين كشوررا تهديدي جهاني درجنگ با تروريسم پس ازحمله 11 سپتامبرعنوان كرد و" صدام حسين" رئيس جمهوري مخلوع عراق را به خاطر ارتباط با تروريستهاي شبكه القاعده تهديدي جدي براي جهانيان خواند.

وي در ادامه دفاع ازحمله به عراق گفت: " كاري كه ما در عراق انجام داديم دقيقاً درست ترين كار ممكن بود و اگر يكبار ديگر اين فرصت به من داده مي شد مطمئناً همان تصميم حمله به عراق را اتخاذ مي كردم."

ادواردز درجواب به اين ادعاي چني اظهار داشت: " بوش و چني هنوزهم با مردم آمريكا درمورد منطق حمله به عراق و ايجاد اغتشاش هاي كنوني صادق نيستند. ارتش ما هركاري كه ازآنها خواسته شد انجام دادند واين تنها من نيستم كه آشفتگي و نابساماني عراق را مي بينم."

گفتني است كه پيشتر جان كري نامزد دموكرات انتخابات رياست جمهوري امريكا نيز كارگزاران بوش را به خاطر حمله به عراق بدون وجود نيروي انساني كافي محكوم كرده بود.

ادواردز در ادامه افزود: " ما نيازمند آغازي دوباره هستيم. ما به رئيس جمهوري نياز داريم تا روند آموزش نيروهاي عراقي را سرعت بيشتري ببخشد. ما نيازمند سرعت بخشيدن به روند بازسازي عراق براي مشاهده تغييرات محسوس هستيم. ما به رئيس جمهوري احتياج داريم كه بين مردم اعتبار داشته باشد واينها همه چيزهايي است كه در" جان كري"نهفته شده ووي اين قابليت را دارد تا ديگران را نيز در اين تلاش با خود همراه كند."

چني 63 ساله با محكوم كردن جان كري در عدم ثبات رأي گفت : جان كري 30سال پيش معتقد بود كه بدون اجازه سازمان ملل نبايد آرايش نظامي پيدا كرد اما هفته گذشته همين فرد از استراتژي حمله و جنگ پيشگرانه دفاع وآن را قانوني عنوان كرد.

ادواردز 51 ساله با متهم كردن بوش و چني براي ترسيم يك "سناريوي خوش بينانه " درمقابل ديدگان مردم و كاملاً دور از حقيقت اظهار كرد كه وي و كري قصد بازگو كردن حقيقت وقايع را به مردم دارند و در دفاع از بيان حقايق به مردم گفت: " ما هرگز به مردم نمي گوييم اوضاع در عراق يا در هرجاي ديگر بر وفق مراد است در حاليكه چنين نيست."

مناظره ادواردز و چني در حالي انجام شد كه " پل برمر" حاكم آمريكايي عراق دوشنبه شب اعتراف كرد: " آمريكا هرگز پس از جنگ و سقوط صدام در عراق نيروي زميني كافي نداشت و به همين خاطر ما بهاي سنگيني را براي آرام كردن فضايي مملو از بي قانوني پس از سقوط حكومت عراق پرداخت كرديم در حاليكه اگر نيروهاي ائتلافي و نيروهاي آموزش ديده عراقي بيشتري داشتيم كشور چنين مورد غارت و چپاول غارتگران قرار نمي گرفت و بي قانوني بيداد نمي كرد. اما در حال حاضر نيروها در عراق كافي هستند."