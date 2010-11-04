مقاومت و پایداری رمز پیروزی در مقابل استکبار جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، همزمان با سراسر کشور دانش آموزان و دانشجویان استان قزوین امروز با شرکت در راهپیمایی سیزدهم آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی را گرامیداشتند.

دانش آموزان قزوینی صبح امروز دختران از مسیر میدان شهید بابایی و پسران از محل مسجد محمد رسول الله با حمل پلاکارد و دست نوشته هایی در محکومیت دخالت آمریکا در امور داخلی دیگر کشورها در محل پارک شقایق تجمع کردند.

در این محل شرکت کنندگان با دادن شعارهای انقلابی مانند آمریکا، اسرائیل مرگ به نیرنگتان، خون جوانان ما می چکد از چنگتان، ای رهبر آزاده آماده ایم آماده، مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، ضمن محکوم کردن جنایات آمریکا و اسرائیل در کشورهای اسلامی با رهبر انقلاب تجدید میثاق کردند.

در این مراسم سردار آبنوش فرمانده سپاه صاحب الامر استان قزوین گفت: مقاومت و پایداری ملت ایران رمز سربلندی در مقابل استکبار است و با وحدت و همبستگی و تبعیت از رهبری این مبارزه همچنان ادامه خواهد داشت.

وی افزود: حضور دانش آموزان در مراسم راهپیمایی این روز تاریخی، تداوم راه شهیدانی است که بنای استکبار ستیزی را در کشور پایه ریزی کردند و موجب افتخار کشور شدند.

سردار آبنوش یادآورشد: متاسفانه در سالهای گذشته غفلت کردیم و با سپردن برخی امور کشور به افراد نالایق، بی ایمان، نااهل و وابسته به غربیها کاری کردیم تا خارجیها جسارت کردند و تا آنجا پیش رفتند که گفتند برای جلوگیری از پیشرفت جوانان ایرانی باید علوم فیزیک و شیمی را از دروس ایرانیها حذف کنیم اما امروز با حرکت پر شتاب در فن آوری و پیشرفت در عرصه های تکنولوژی روز همه دشمنان نا امید شده اند.

فرمانده سپاه صاحب الامر استان تصریح کرد: دنیا باید بداند ایران اسلامی در مسیر پیشرفت های علمی با سرعت حرکت می کند و با تلاش جوانان مستعد ایرانی در صدد است تا قله های علمی را در همه عرصه ها فتح کند و در بین کشورهای اسلامی الگو شود.

وی اظهار امیدواری کرد که با تبیعت مردم از مقام معظم رهبری و حرکت در مسیر شهدا و آرمانهای امام راحل دشمنان چون گذشته در اجرای نقشه های خود نا امید شوند.

در پایان این گردهمایی قطعنامه راهپیمایان در هفت ماده قرائت و با تکبیر دانش آموزان تائید شد.

ضرورت حفظ هوشیاری و هوشمندی مردم و دانش آموزان در برابر توطئه دشمنان، مقاومت و ایستادگی در برابر زورگویی ظالمان، تبیعیت از رهبری و تداوم راه امام راحل و شهدا و تجدید میثاق با شهدا و پیگیری تثبیت روز سیزدهم آبان به عنوان روز جهانی استکبارستیزی و مبارزه با دخالت بیگانگان در امور داخلی کشورها از جمله بندهای این قطعنامه بود.

نظیر این مراسم در دیگر شهرها و بخشهای استان قزوین هم برگزار شد.