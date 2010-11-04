حضور در نمایشگاه های مختلف صنایع دستی صنعت بومی را گسترش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه،نصرت الله سپهر پیش از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: صنعتگران صنایعدستی استان کرمانشاه از 30 آبان تا سوم آذر ماه در نمایشگاه سراسری استان گلستان شرکت میکنند.
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان کرمانشاه با اشاره به قابلیتهای توانمندانه استان در زمینه تولید و آموزش صنایعدستی و هنرهای سنتی گفت: با اعزام هنرمندان به نمایشگاههای داخلی و خارجی زمینه فروش و تبلیغ برای معرفی صنعت بومی استان به دنیا فراهم میشود.
وی افزود: صنعتگران در رشتههای مختلف از جمله پوشاک سنتی، گیوه، موجبافی، نمدمالی و ... در این نمایشگاه شرکت میکنند.
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: شرکتکنندگان زینت آزادی در رشته پوشاک سنتی، سید هادی صالحی کوتاهی در رشته گیوه و وحید شیردل در رشته موج و نمدمالی هستند.
نظر شما