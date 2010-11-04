اطلاع رسانی شفاف در خصوص هدفمندسازی یارانه ها ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، قوام نوذری بعد از ظهر پنجشنبه در ستاد هدفمند سازی یارانههای استان، افزود: در اجرای مرحله به مرحله این طرح باید به صورت فراگیر اطلاع رسانی و شفاف سازی صورت بپذیرد تا اطلاعات و آمارهای ضد و نقیض و غیر واقعی که احیانا به مردم می رسد و نگرانیها و ابهاماتی را بوجود می آورد، بی اثر شود.

نوذری تصریح کرد: باید اهمیت، اهداف و مزیتهای این طرح را با اطلاع رسانی و شفاف سازی بیشتر بیان کرد تا اعتماد و اطمینان مردم به دولت و روحیه نشاط، اعتماد و پذیرش اجرای طرح در آنها بیشتر شود.

استاندار بیان کرد: دستگاه های خدمات رسان اکنون به هیچ عنوان اجازه افزایش قیمتها را ندارند و لازم است، دستورالعمل هایی که از وزارتخانه ها به دستگاههای مربوطه به خصوص دستگاههای خدمات رسان بازرگانی، آب، گاز، برق ابلاغ می شود، در این ستاد مطرح و سپس وارد مرحله اجرا شوند.

وی گفت: دستگاههای اجرایی از هم اکنون به کمک وزارتخانه خود با برنامه ریزی به فکر تهیه بسته ای برای دریافت کمک ها در خصوص منابع حمایتی 20 و 30 درصدی یارانه ای باشند.

نوذری به مدیران دستگاه های اجرایی استان تاکید کرد: پیگیر سهم 30درصد حمایت از واحدهای تولیدی و بازسازی صنایع و بازرگانی و سهم 20درصد توسعه و سرمایه گذاری در مرکز باشند.

استاندار درخصوص میزان یارانه های مناطق روستایی نیز بیان داشت: لازم است مدیران دستگاهها میزان یارانه های مناطق روستایی و شهرهای زیر 25هزار نفر و قیمت گذاریهای آب، برق، گاز و حاملهای انرژی در روستاها را در مرکز پیگیری کنند.

وی یادآور شد: بازرگانی باید تمام اقلام مورد نیاز مردم را تهیه و نظارت کافی و کامل بطور مستمر بر بازار را با کمک دستگاههای مربوطه داشته باشد و با هر گونه گرانفروشی و اخلال در بازار برخورد قانونی به عمل آورد.

رییس سازمان بازرگانی استان نیز گفت: 22قلم کالا به ارزش 10هزار میلیارد تومان در پنج استان کشور ذخیره سازی شده است که در صورت نیاز هر استان وارد بازار می شود.

سید محمد رضا نورذری افزود: در استان ما 124مغازه به عنوان مباشر برای توزیع این 22قلم کالا مشخص شده اند و کالاهای مورد نیاز مردم را با نرخ بازرگانی در اختیار مردم قرار می دهند.

به گفته وی، برای جلوگیری از هر گونه اخلال در بازار 24اکیپ بازرسی، نظارت کامل بر ساماندهی بازار را بر عهده دارد و همچنین سامانه 124بطور پیوسته جوابگوی مردم استان و برخورد با گرانفروشان می باشد.