انیمیشن "هدیه روز مادر" از فارس دوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر در شیراز، "هدیه روز مادر" کاری از پیمان دهقانی، تولید واحد پویانمایی مرکز فارس، مقام دوم انیمیشن را از ششمین جشنواره فیلم کوتاه وارش در مازندران کسب کرد.

این فیلم دایره المعارف کوچکی از فرهنگ عشایر فارس است و با بهره گیری از گرافیک خاص، موسیقی و نواهای عشایری و استفاده از فرهنگ زندگی عشایر فارس، داستان پسربچه ای را روایت می کند که قصد دارد به مناسبت میلاد حضرت فاطمه(س) و روز مادر هدیه مناسبی را برای مادرش تهیه کند.

این انیمیشن 14 دقیقه ای قبلا جایزه بهترین فضاسازی از هفدهمین جشنواره تولیدات مراکز را کسب کرده بود و به بخش مسابقات جشنواره فیلم کوتاه تهران راه یافته و به تازگی نیز برای جشنواره دوسالانه پویانمایی تهران نیز ارسال شده است.

عوامل برنامه نیز شامل فیلمنامه، کارگردان و انیماتور: پیمان دهقانی، صداگذاری و موسیقی: محمد حسن نبوی زاده، صدا بردار: علیرضا رستمی، صداپیشگان: مریم راعی و محمود اسکندری کشکولی هستند.