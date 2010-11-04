400 میلیارد ریال اعتبار بهسازی بافتهای فرسوده هرمزگان است

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، احمد صادقی ظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید از سکونتگاه های غیررسمی شهر بندرعباس در جمع خبرنگاران گفت: امسال بیش از 400 میلیارد ریال اعتبارات بافتهای فرسوده به هرمزگان اختصاص یافته است که در مقایسه با سال قبل رشد 116 درصدی داشته است.

وی افزود: در دور سوم سفرهای رئیس جمهور و هیئت دولت به استان هرمزگان بازسازی و بهسازی 350 هکتار از سکونتگاه‌های غیررسمی و بافتهای فرسوده هرمزگان مصوب شد.

وی گفت: استان هرمزگان همانند توسعه و اجرای طرح مسکن مهر در بهسازی و توانمندسازی بافتهای فرسوده نیز در کشور پیشتاز است و از سال 86 تا 88 معادل 677 میلیارد ریال جهت نوسازی و توانمندسازی بافتهای فرسوده به هرمزگان اختصاص یافته است.

معاون وزیر مسکن با اشاره به اینکه 500 واحد مسکونی مهر نیز در بافتهای فرسوده ایجاد و نوسازی شده است، اظهارداشت: امسال تعداد 508 پروژه با اعتباری معادل 290 میلیارد ریال در بافتهای فرسوده هرمزگان به بهره برداری رسیده است.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران افزود: برخورداری از برنامه‌های مدون می‌تواند جلوی توسعه سکونتگاه‌های غیررسمی را بگیرد که مستلزم اراده و پشتکار مدیریت استان هرمزگان و شهر بندرعباس است.

صادقی همچنین از پلاک‌گذاری و میخ‌کوبی با هدف شناسایی و سرشماری واحدهای مستقر در مناطق مسکونی غیررسمی در بندرعباس خبر داد و اعلام کرد: منطقی نیست که از یک طرف برنامه‌هایی را برای توانمندسازی و بهسازی بافتهای فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی اجرا کنیم و از طرف دیگر در پی عدم نظارتهای کافی، این گونه مناطق روز به روز در حاشیه شهرها گسترش یابد که در صورت موفقیت این طرح در شهرهای دیگر نیز اجرایی خواهد شد.

وی ویژگی مهم این طرح را استفاده از اراضی سرمایه‌ای به جای اعتبارات تملک و دارایی عنوان کرد و افزود: همانگونه که در طرح مسکن مهر زمینهای دولتی در راستای تقلیل قیمت مسکن و رفاه حال متقاضیان واگذار شد، می‌توانیم برای ساماندهی سکونتهای غیررسمی نیز زمین در اختیار ساکنان این سکونتگاه‌ها و بافتهای فرسوده قرار دهیم.

معاون وزیر مسکن با اشاره به آغاز کار مطالعه بافتهای فرسوده‌ در شهر بندرعباس، خاطرنشان کرد: محله‌های 600 دستگاه، سورو، ایسینی، شمال کوی ملت، تپه الله اکبر و قسمتهای دیگر شهر بندرعباس که در بافتهای فرسوده قرار دارند به پنج شرکت مشاوره واگذار شده است.