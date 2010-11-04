اولین شعبه بانکداری "قدیر" بزودی افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، محمودرضا خاوری پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاح اولین شعبه بانک کارگشا در اردبیل اظهار داشت: این شعبه نماد بانکداری تمام عیار اسلامی خواهد بود.

وی با بیان اینکه در شعبات بانک قدیر تمام محاسبات و عملیاتهای بانکی مبتنی بر قاعده سود و زیان خواهد بود، اضافه کرد: این نوع بانکداری در حال حاضر در پرداخت تسهیلات بویژه در زمینه سرمایه گذاری واحدهای اقتصادی و طبق تقسیم بازده سود حاصله محقق شده است.

مدیرعامل بانک ملی ایران عملیات بانکداری در کشور را منطبق بر بانکداری اسلامی عنوان کرد و افزود: در بانکداری اسلامی نرخ سود واقعی مد نظر بوده و نرخ سود پرداختی در این نوع بانکداری به صورت علی الحساب محاسبه می شود.

وی از افتتاح 200 مورد از شعبات بانکداری "قدیر" در سراسر کشور تا پایان سال جاری خبر داد و ابراز داشت: دومین شعبه بانکداری "قدیر" نیز در استان اردبیل افتتاح خواهد شد.

اختصاص 20 هزار میلیارد ریال برای ذخیره سازی کالاهای اساسی

خاوری همچنین از اختصاص 20 هزار میلیارد ریال برای ذخیره سازی کالاهای اساسی در این بانک خبر داد و تصریح کرد: بخش قابل توجهی از این طرح هم اکنون محقق شده و بخش دیگری نیز در حال تحقق است.

وی یاد آور شد: در این طرح به موجب ماده هشت و 9 قانون هدفمند کردن یارانه ها وجوهی به صورت بلاعوض و یا قرض الحسنه و یا تسهیلات ارزان قیمت برای افزایش ظرفیت واحدهای اقتصادی، بهینه سازی، تعویض و تغییر خطوط تولید در اختیار این واحدها قرار می گیرد.

رئیس شورای هماهنگی بانکهای کشور با اشاره به آغاز طرح در طرح تحول اقتصادی در کشور و وظایف بانکها و بویژه بانک ملی ایران در این طرح تاکید کرد: بانک ملی با دارا بوده سه هزار و 500 شعبه و به عنوان بزرگترین بانک جهان اسلام از نظر دارایی در جهت اجرای این طرح آمادگی کامل دارد.

وی با بیان اینکه هم اکنون این بانک 25 درصد از کل حساب سرپرستان خانوار را با کمترین مغایرت و به درستی تطبیق و ذخیره کرده است، خاطر نشان کرد: در اجرای کامل این طرح بانک نلی ایران دو مسئولیت اساسی دارد که تاکنون در این دو وظیفه موق عمل کرده است.

خاوری افتتاح حساب و پرداخت به موقع وجوه یارانه ها به حساب مردم پس از تخصیص بودجه از سوی دولت و شرکت بانک در امر اعطای تسهیلات برای اصلاح ناوگان اقتصادی کشور را از وظایف و مسئولیت بانک ملی در طرح هدفمند کردن یارانه ها عنوان کرد.

وی اضافه کرد: در امر اعطای تسهیلات برای اصلاح ناوگان اقتصادی کشور نیز صرف نظر از تعویض تاکسیهای فرسوده که قسمت عمده آن به بانک ملی واگذار شده بود، این بانک طرح تعویض و تخصیص سوخت وانت بارها را نیز به مرحله اجرا گذاشته است.

مدیرعامل بانک ملی ایران با بیان اینکه بانک ملی بیشترین سهم را در طرح هدفمند کردن یارانه ها بر عهده گرفته است، اظهار امیدواری کرد که با مشارکت مردم و اطلاع رسانی به موقع رسانه های جمعی به این وظیفه به درستی عمل شود.