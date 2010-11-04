برنامه پنجم توسعه با واقعیتهای کشور منطبق است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام دکتر محمد جمال خلیلیان قبل از ظهر پنجشنبه در همایش بررسی برنامه پنجم توسعه کشور که در موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی‌(ره) قم برگزار شد با اشاره به اینکه کار تدوین برنامه پنجم توسعه کشور از دو سال قبل آغاز شده است گفت: سیاست‌های کلی این برنامه در ابتدا توسط گروهی از حوزویان تدوین شد و سپس در جلساتی که با حضور مسئولین و کارشناسان دولتی برگزار شد، این سیاست‌ها پس از بررسی‌های کارشناسانه و تخصصی توسط دولت به رهبر معظم انقلاب ارائه شد و پس از آن مقام معظم رهبری، سیاست‌های کلان را به دولت ابلاغ و دولت نیز آن را به مجلس ارائه داد.



وی با بیان اینکه به دلیل بررسی طرح هدفمند کردن یارانه‌ها بررسی این برنامه با تأخیر مواجهه شد، اظهار داشت: برنامه توسعه چهارم کشور بدلیل اینکه در دولت اصلاحات تهیه و تدوین شده بود دارای مستندات فکری و انحرافی و همچنین آمیخته با اندیشه‌های سکولار بود که منجر به سازش با غرب و استکبار جهانی می‌شد و به دلیل بلند پروازی‌ها و عدم تطابق آن با واقعیت، برخی از بندهای آن قابل تحقق نبود.



خلیلیان ادامه داد: اما برنامه پنجم توسعه در نظر داشته تا به دور از بلند پروازی‌ها و عدم واقعیت نگریها تنظیم شود و بیشتر به مشکلات کشور توجه داشته و به طور واقع به حل آنها اقدام کند.



توجه به الگوی توسعه اسلامی و ایرانی در برنامه پنجم توسعه



در ادامه جلسه، یکی از کارشناسان حوزوی شرکت کننده در تدوین برنامه پنجم توسعه کشور گفت: اولین اصلی که در این برنامه بدان توجه شده است، تدوین الگوی توسعه اسلامی و ایرانی است که یکی از امتیازات این طرح نیز به شمار می‌رود که یک نقطه عطف در جریان برنامه‌ریزی در کشور و حرکت به سوی بومی سازی برنامه است.



حجت الاسلام رجایی با بیان اینکه تقویت مراکز مذهبی کشور یکی دیگر از مواد مهم در این برنامه است، بیان داشت: حضور افراد در مکانهای زیارتی در افزایش بعد معنوی و نشاط روحی آنها تأثیرگذار است و باید با گسترش زیرساخت‌ها در این مراکز از این ظرفیت استفاده کرد.



رجایی در ادامه در پاسخ به سئوالی درباره فاصله یک ساله بین پایان برنامه چهارم و اجرای برنامه پنجم کشور بیان کرد: باید در ساختار برنامه‌ریزی کشور تحول ایجاد شود و این فاصله یک ساله نشان می‌دهد که برنامه‌ها آن‌گونه که باید اجرا نمی‌شود و اگر کشور یک سال برنامه نداشته باشد مشکلی ایجاد نخواهد شد و جا دارد که ساختار برنامه‌ریزی در کشور تحول یابد.



این همایش به همت معاونت پژوهش مؤسسه علمی و پژوهشی امام خمینی(ره) و انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد.