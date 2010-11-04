9 مصوبه برای اطلاع رسانی شفاف هدفمندی یارانه ها در گلستان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این نشست با حضور دستگاه های مرتبط، مدیران مسئول مطبوعات استانی و مدیران خبرگزاری های فعال در گلستان در دفتر استاندار برگزار شد.

در این نشست تاکید شد، مطبوعات و خبرگزاری ها آخرین مصوبات ستاد استانی هدفمندکردن یارانه را منعکس کنند و مطبوعات، خبرگزاریها و صدا و سیما در زمینه آثار اجرای طرح با اقشار مختلف جامعه گفتگو و مصاحبه کنند.

همچنین مطبوعات با هماهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان اقتصاد و دارایی، میزگردهایی با مدیریان مرتبط قانون هدفمند کردن یارانه ها برگزار کنند.

ائمه جمعه و جماعات بخشی از سخنرانی ها را به موضوع هدفمند کردن یارانه ها اختصاص داده و بطور مستمر به نمازگزاران اطلاع رسانی کنند و از مدیران مرتبط نیز برای ایراد سخنرانی دعوت کنند.

ائمه و جماعات سئوالات و ابهامات مردم را مدیران منعکس کنند، صدا و سیما با مدیرانه دستگاه های اجرایی گفتگوهای تخصصی و کوتاه برگزار کنند.

صدا و سیما جلسات پرسش و پاسخ با مدیران و کارشناسان دستگاه های اجرایی برگزار کند، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، اقتصاد و دارایی و روابط عمومی استانداری جلسه ای با حضور فرمانداران، ائمه جمعه، روسای شوراها، خبرگزاری ها، اصحاب رسانه و مدیران دستگاه های مرتبط برگزار کنند.

همچنین در این نشست مصوب شد تا مرکز پاسخگویی به سئوالات مردم با حضور کارشناسان دستگاههای اجرایی در سازمان اقتصادی و دارایی گلستان تشکیل شود.