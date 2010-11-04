تنبلی چشم شایعترین علت نابینایی یک چشمی در افراد زیر ۲۰ سال است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، گل نسا آقامحمدی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود: اگر کودک به کاهش دید در یک یا هر دو چشم دچار شده است، به نحوی که حتی پس از استفاده از عینک به منظور برطرف شدن عیوب انکساری یا حتی انجام عمل جراحی به منظور برطرف شدن عیوب ساختمانی چشم باز هم دید او کامل نشده و مانند سایر افراد قادر به دیدن نیست، چشم او تنبل شده است.

وی ادامه داد: رشد و تکامل مرکز بینائی در مغز از دوران جنینی تا حدود ۱۰ سالگی ادامه دارد، اما حداکثر سرعت رشد آن تا ۳ سالگی است.

آقامحمدی با اشاره به نتیجه تکامل دستگاه بینائی، عنوان کرد: در این مدت دید واضح و کامل است و به خصوص در سه سال اول زندگی، هر عاملی که باعث اشکال دید در یک یا هر دو چشم کودک شود، رشد و تکامل دستگاه بینایی را متوقف می سازد و در نتیجه باعث کاهش میزان بینایی کودک می شود.

معاون امور فرهنگی و پیشگیری بهزیستی استان زنجان افزود: چشمی که از نظر ظاهر کاملاً طبیعی است، ممکن است از نظر بینائی کامل و طبیعی نباشد و در صورتی که اشکال دید کودک قبل از ۵ سالگی تشخیص داده شود و تحت درمان قرار گیرد، درمان چشم کودک قطعی است.

آقامحمدی ادامه داد: شایع ترین عوامل ایجاد کننده تنبلی چشم شامل نزدیک بینی، دوربینی و آستیگماتیسم است که اگر دید هر دو چشم بسیار کم باشد و اگر تفاوت دید هر دو چشم زیاد باشد، چشم ضعیف نمی تواند تصویر واضحی از اشیاء دریافت کند و دچار تنبلی می شود.

وی افزود: دومین عامل، اشکالات مادرزادی در ساختمان چشم مانند آب مروارید و پایین افتادگی پلک است که باعث می شود چشم نتواند تصویر واضحی از اشیاء دریافت کند و به تدریج دچار تنبلی می شود.

معاون امور فرهنگی و پیشگیری بهزیستی استان زنجان تاکید کرد: سومین عامل لوچی یا انحراف چشم است که می تواند باعث دوبینی شده و در نتیجه تصویر واضحی روی شبیکه چشم تشکیل نشود. بدین ترتیب مغز به تدریج برای حذف دوبینی تصویر چشم منحرف را حذف کرده و تنبلی چشم ایجاد خواهد شد.

آقامحمدی افزود: تنها راه پیشگیری از تنبلی چشم، تشخیص به موقع عوامل ایجاد کننده آنهاست و از آنجا که بسیاری از این عوامل برای خانواده ها ناشناخته است، چشم همه کودکان باید حداقل سه بار قبل از دبستان در زمان های مختلف معاینه شود.

وی ۳ تا ۴ ماهگی، ۲ تا ۳ سالگی و ۵ تا ۶ سالگی را سه مرحله سنجش بینائی چشم کودک نامید و از کلیه والدین خواست کودکان ۲ تا ۶ سال خود را جهت سنجش بینائی به مهدهای کودک و آمادگی ها ببرند.