سهم آبی آذربایجان شرقی برای احیای دریاچه ارومیه 270 میلیون مترمکعب است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، مسعود محمدیان ظهر پنجشنبه در نشست هماهنگی مسئولان سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی به تاثیرات خشک شدن دریاچه ارومیه بر اراضی کشاورزی استان اشاره کرد و اظهار داشت: 550 هزار هکتار از اراضی آذربایجان شرقی تحت ‌تاثیر این مسئله قرار گرفته و بخش کشاورزی در معرض خطر قرار دارد.

وی افزود: با توجه به اینکه مناطق کم عمق دریاچه در طرف آذربایجان شرقی واقع شده است، احتمال آسیب‌های بیشتری نیز در این زمینه وجود دارد.

محمدیان گفت: آذربایجان شرقی 5.5 درصد اراضی کشور را به خود اختصاص داده است و با وجود خشک و کم آب بودن استان در تولید محصولات کشاورزی رتبه اول تا پنچم کشوری را داریم .

وی اضافه کرد: در سال جاری به علت سرمای بهاری خساراتی به محصولات کشاورزی وارد شد اما در زمینه تولیدات محصولات کشاورزی توانسته‌ایم جایگاه ارزشمند خود در استان را حفظ کنیم.

محمدیان ضمن اشاره به اینکه کنترل واردات دامی و افزایش صادرات از اهداف مهم جهاد کشاورزی در راستای دست یافتن به اهداف عالی اقتصادی و کشاورزی کشور است، یادآور شد: در زمینه کنترل واردات محصولات کشاورزی با توجه به تاکید مسئولان و مراجع، آذربایجان شرقی قابلیت زیادی در کنترل واردات و افزایش صادرات محصولات کشاورزی داشته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با تاکید بر بهره‌وری حداکثری از منابع آبی در استان یادآور شد: قراردادی برای استفاده دو منظوره از آب چاه‌ها با آب منطقه‌ای امضا شده است که بر این اساس آب چاه‌ها ابتدا در استخرهای پرورش ماهی استفاده شده و پس از آن مورد استفاده در اراضی کشاورزی قرار می‌گیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی بر هماهنگی و همراهی مسئولان جهادکشاورزی در زمینه تولیدات محصولات استراتژیک تاکید کرد و افزود: مصرف ماهی در استان 16 هزار تن است که با توجه به اینکه تولید استانی هشت هزار تن است، برنامه‌ریزی پنج ساله برای خودکفایی صورت گرفته است.