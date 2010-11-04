عوامل خارجی در انفجارهای عراق دست دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الاخبار عراق، "نوری المالکی" تاکید کرد: گروههای سیاسی با وجود انفجارهایی که درکشور وجود دارد مذکرات تشکیل دولت را ادامه خواهند داد.

وی طی عیادت از مجروحان انفجارهای اخیر عراق ضمن تمجید ازصلابت عراقیها ، طرف های خارجی که نامی از آنها ذکر نکرد را مسئول انفجارهای اخیر دانست.

از سوی دیگر منابع آگاه اعلام کردند که مالکی در نامه های جداگانه ای به شورای عالی قضایی و وزارت دادگستری عراق خواستار تشدید اقدامات علیه تروریستها شده است.

شایان ذکر است که در24 انفجار اخیر عراق 64 نفر کشته و 320 تن دیگر مجروح شدند. همنچنین درحادثه گروگان گیری کلیسای کاتولیک دربغداد 115 نفر کشته و زخمی شدند.