کودکان و سالمندان هدف سرقتهای سریالی در کرمان

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، سرهنگ هوشنگ پوررضاقلی ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران در آگاهی کرمان اظهارداشت: عملکرد دو ماهه گذشته آگاهی کشف شاخص جرایم علیه مال، جرایم علیه جان، جرایم علیه حیثیت بوده است که در این دو ماه گذشته دو کار مجرمانه بسیار متضاد با هم روی داده است که در مرحله اول سرقت طلاهای دختر بچه های کمتر از هفت سال و دیگری سرقت وجوه دریافتی پیرمردها و پیرزنهای بالای 70 سال بوده است.

وی تصریح کرد: سرقت طلاجات دختر بچه ها یک روند سریالی شده بود که این باند پنج نفره طی یک عملیات گسترده شناسایی و به هفت فقره سرقت از طلاجات دختر بچه ها اعتراف کردند.

وی گفت: والدین باید در کنترل و نگهداری از فرزندان خود دقت بیشتری داشته باشند.

سرهنگ پوررضا قولی ادامه داد: در گذشته تعامل همسایه به همسایه یک راهبرد کاملا اجتماعی بوده است ولی امروزه شاهد یک دگرگونی اجتماعی در جامعه هستیم که این نقش را مختل کرده است.

وی گفت: فقدان کنترل والدین، فقدان کنترل در معاشرت فرزندان و عدم چرایی خروج فرزندان از منزل می تواند موجب بروز مشکلات اجتماعی پیچیده برای فرزندان شود.

رئیس آگاهی کرمان گفت: باید پدر و مادرها بیشتر فرزندان خود را کنترل کنند و از همراه داشتن سلاح سرد در جیب و کیف فرزندان خودداری کنند که این خود باعث پیشگیری از قتلهای بی اساس می شود.

بازنشسته ها هدف سرقتهای سریالی

رئیس پلیس آگاهی با اشاره به سرقت از افراد مسن اضافه کرد: قربانیان در سرقت از افراد مسن بیشتر پیرمردها و پیرزنان بالای 70 سال بازنشسته هستند که برای دریافت حقوق خود به بانک مراجعه کردند و پس از دریافت فرد سارق با دلسوزی، اخلاق خوب و سخنی نرم برای کمک کردن، آنها را سوار ماشین کرده اما در نهایت این افراد پیر را مورد ضرب و شتم شدید قرار می دهند و اشیاء قیمتی آنها را می گیرند که محل وقوع این مسئله در کمربندیهای کرمان بوده است.

سرهنگ پوررضاقلی گفت: این پیام باید به مردم فرستاده شود که سوار ماشینهای غیررسمی نشوند مخصوصا ماشینهای با رانندگان پیر و زنان میان سال و همراه با یک بچه شاید اینها تله های باشند که شما از آن بی خبر هستید.

وی ادامه داد: افراد مسن و پیر قابلیت دفاع ندارند و باید یک فرد دلسوز از خانواده همراه آنها باشد و یا سوار ماشینهای رسمی شوند که این مشکلات کمتر شود.

