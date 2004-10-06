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۱۵ مهر ۱۳۸۳، ۱۲:۳۸

پيرو انتشار خبر فروش استثنائي نقاشي قهوه خانه منتشر مي شود:

اصلاحيه فرهنگستان هنر و توضيح خبرگزاري مهر

پيرو انتشار خبر فروش استثنائي نقاشي قهوه خانه در خبرگزاري مهر ، مدير محترم روابط عمومي فرهنگستان هنر اصلاحيه اي به دفتر اين خبرگزاري ارسال كرد كه متن آن به همراه توضيحات مهر چنين است:


تصوير صفحه اصلي سايت اينترنتي گالري خيال كه وعده فروش استثنائي نقاشي قهوه خانه اي درآن درج شده است

اصلاحيه فرهنگستان هنر:

پيرو خبر "فروش استثنائي نقاشي قهوه خانه اي " كه برروي سايت خبرگزاري مهر درج شده است ، فرهنگستان هنر اعلام مي دارد اين فرهنگستان هيچ اثري را در "نگارخانه خيال" به فروش نگذاشته است . نگارخانه "خيال " هم اكنون پذيراي آثار " نمايشگاه جامع هنرهاي سنتي " است كه تا 26 مهر ماه ادامه خواهد يافت و فرهنگستان هنر سايت مستقلي به نام نگارخانه خيال و يا گالري خيال ندارد .


نماي نزديك و قابل خواندن اطلاعيه درج شده درصفحه اصلي سايت گالري خيال

توضيح خبرگزاري مهر :

خبر خبر گزاري مهر بر اساس اطلاعيه درج شده در سايت گالري خيال به آدرس اينترنتي www.khyalgallery.com و همچنين پوستر منتشر شده اين فروش استثنائي درج شده است . با توجه به قوانين جاري كشور ، ثبت نام خيال به عنوان گالري ( نگارخانه ) و انتشار مجله خيال استفاده از اين نام را در انحصار فرهنگستان هنر قرار مي دهد و هيچ فرد حقيقي و حقوقي ديگري بدون كسب اجازه از فرهنگستان هنر نمي تواند از آن استفاده كند . نكته بارز اينجاست كه اين سايت خود را به شكل مشخص "گالري خيال" ناميده است و در حال حاضر به فعاليت اقتصادي تحت همين عنوان نيز پرداخته است .

 بديهي است ، مديران فرهيخته فرهنگستان هنر درصورت عدم همكاري با اين سايت اينترنتي و يا تملك آن، براي جلوگيري از هرگونه سوء استفاده يا ابهام لازم است ابتدا درپي رفع انتساب سايت مذكور به فرهنگسرا از راههاي مختلف و قانوني باشند. 

پوستر منتشر شده در داخل كشور ( چاپ پوستر نيازمند كسب مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است )

همچنين دراين زمينه  گفته هاي عليرضا سميع آذر ، رئيس مركز هنرهاي تجسمي وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي درج شده در خبر شماره 98492 خبر گزاري مهر مندرج در تاريخ 6 / 5 / 1383 نيز قابل توجه است .

عليرضا سميع آذر در رابطه با فعاليت نگارخانه خيال فرهنگستان هنر در همان زمان مي گويد : بر اساس قانون كليه نگارخانه هاي كشور بايد زير نظرمركز هنرهاي تجسمي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي فعاليت كنند و براي شروع كار خود نيز از اين مركز مجوز اخذ كنند . در مورد نگارخانه خيال البته اين كار صورت نگرفته است و مركز صبا فاقد مجوز است  . با اين وجود مركز هنرهاي تجسمي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي اقدامات اين مركز احترام ويژه اي قائل است و تاكنون نسبت به تاسيس اين نگارخانه اعتراض نكرده است . بلكه همكاري هاي مفيد و ارزشمندي نيز با آن داشته ايم .

در نهايت به نظر مي رسد با توجه به فعاليت هر دو نگارخانه خيال فرهنگستان هنر و نگارخانه خيالي كه در اينترنت با همين عنوان فعاليت مي كند ، به نظر مي رسد حداقل يكي از اين دو مركز و يا هر دو مراحل قانوني اخذ مجوز وثبت فعاليت خود را طي نكرده است وضروري ترين اقدام شفاف سازي هويت و وظايف هر دوي اين مراكز از يكديگر و نوع تعامل احتمالي آنها با هم مي باشد تا در آينده شاهد ناهماهنگي هاي اين چنيني نباشيم. ان شاء الله 

کد مطلب 118510

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