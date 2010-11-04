تجمع کنندگان مقابل سفارت انگلیس خواستار عذرخواهی لندن شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از دانشجویان عضو تشکل‌های دانشجویی پس از مراسم روز ملی مبارزه با استکبار جهانی ، از محل سفارت سابق آمریکا موسوم به لانه جاسوسی به سمت سفارت انگلیس حرکت کرده و مقابل این سفارتخانه تجمعی اعتراضی برگزار کردند.

بیانیه دانشجویان تجمع‌کننده مقابل سفارتخانه انگلیس در تهران به شرح زیر است:



ایران اسلامی به دلیل موقعیت استراتژیک منطقه‌ای همیشه برای کشورهای استکباری محل تاخت و تاز سیاسی و نظامی و اقتصادیشان بوده است. از زمان حکومت قاجار به ترفندهای مختلف منابع نفتی و غیر نفتی این مملکت را به تاراج برده‌اند و بر سر حاکمان ترسوی فجری و پهلوی چماق فرو آوردند و حتی نیازی به هویجی نمی‌دیده‌اند که با آن بفریبند؟

آمریکا و انگلیس عادت کرده بودند که همچون فرماندار فلان ایالت خود، پادشاهان ایرانی را عوض کنند و دم از کسی برنیاید. هرچند در طول این سال‌ها مردم ساکت ننشنستند و به مدد مرجعیت و روحانیت آگاه همچون میرزای شیرازی، مدرس و آیت‌الله کاشانی به مبارزه با آمریکا و انگلستان پرداختند ولی هیچ یک نتوانستند دست این مستکبرین را بطور کامل از ایران عزیز قطع کنند مگر تا زمانی که حضرت روح‌الله علم مبارزه با استبداد و استعمار را برداشت.



آنروز که در آبان 58 جوانان دانشجو لانه جاسوسی و توطئه آمریکا را بر علیه ایران به تسخیر درآوردند و بعضی مسئولین بزدل و وابسته استعفا دادند، حضرت امام با صلابت اعلام کرد انقلاب دوم به وقوع پیوست .



باید به این مستکبرین حق داد که عصبانی باشند و هر روز یکی از مسئولانشان دهانش را از روی بغض و کینه باز کند و ملت ایران را تهدید کند. انقلاب ایران نه تنها دست آنها را از روی سرمایه‌های نفتی و معدنی ایران اسلامی بست که تا آن زمان مفت به تاراج می‌بردند، بلکه پایگاه‌های نظامی‌ای را در کشوری از دست دادند که بخاطر موقعیت خاص استراتژیکش، ژاندارم منطقه نامیده بودنش .



و اگر انقلاب اسلامی فقط به همین حد بسنده می‌کرد تحمل می‌کردند وجود ایران را. انقلاب اسلامی، موج آفرین بود و مرزها را در نوردیده است.



اگر دیروز فقط ایران جرأت ایستادگی در مقابل ظلم مستکبران را داشته است امروز در خاورمیانه، شمال آفریقا و آمریکای شمالی بسیاری از دولت‌ها هم به صراحت با آنان مخالفت می‌کنند و ملت‌های آزاده در سرتاسر جهان همگام با ایرانیان، پرچم جنگ‌طلب‌ها را به آتش می‌کشند.



آمریکایی‌ها ضرب شصت جوانان دانشجوی ایرانی را چشیده‌اند و شاخ و شانه‌ای که برای ایران می‌کشند بیشتر به طبل توخالی شبیه است. تسخیر لانه جاسوسی تحقیر تاریخی دولت ایالات متحده بود.



امروز گویا روباه پیر استعمارگر باز هوس شیطنت به سرش زده است . اگر در جریانات سال گذشته مسئولین نسبت به کارشکنی‌های لانه جاسوسان انگلیس برخورد شدیدتری نشان می‌دادند، دیگر امروز یک مقام امنیتی‌شان جرأت نمی‌کرد این چنین بر علیه ملت ایران گستاخی کند.



انرژی هسته‌ای ایران امروز چون خاری به چشم دشمنان این مرز و بوم شده است و این اول کار است. ‌ اینان خشمگین‌اند که چرا باید مسئولین کشورشان پنهانی به دیگر کشورها سفر کنند و اگر علنی شود پذیرای معترضینی خواهند شد که جز سنگ و چوب هدیه‌ای برایشان نیاورده‌اند.‌ نمی‌توانند ببینند ریاست جمهوری ایران به لبنان برود و استقبالی از وی بشود که در انگلستان از نخست‌وزیر و ملکه پیشران هم نمی‌شود.



نمی‌توانند ببینند که نصیب آنها سنگ است و نصیب ایرانیان گل. بله آنها خشمگین‌اند و عصبانی، و باید گفت بمیرید از این عصبانیت و از این قدرت و محبوبیت دولتمردان جمهوری اسلامی که این تازه اول راه است.



بمیرید از این غم که میلیاردها دلار در عراق و افغانستان خرج کردید ولی دولت و ملت‌های این دو کشور همسایه ایران برادر با جمهوری اسلامی رابطه دارند.

دانشجویان امروز به حماسه 13 آبان 58 دانشجویان دیروز افتخار می‌کنند و سالیان است که منتظرند که حماسه‌ای دیگر بیافرینند و نام خود را در صف کسانی ثبت کنند که غرور روباه پیر استعمارگر را شکسته و بینی او را به خاک مالیده‌اند.

دل این مردم خون است به اندازه یک قرن ظلم و ستم انگلستان در حق ایران؛ ‌اگر دولتمردان انگلیسی به خاطر گستاخی خود عذرخواهی نکنند، دیری نخواهد بود که پرچم سفارتشان در زیر پای دانشجویان آزادی خواه لگدکوب شده و حماسه تاریخی دیگر در دفتر افتخارات ایران عزیزمان ثبت خواهد شد.