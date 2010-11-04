زمین لرزه 3.2 ریشتری شهداد را تکان داد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، زمین لرزه ای با قدرت 3.2 ریشتر دقایقی پیش بخش شهداد در نزدیکی شهر کرمان را لرزاند و تعداد زمین لرزه های بالای سه ریشتر کرمان را در هفته جاری به پنج مورد رساند.

این در حالی است که طی هفته جاری 16 مورد زمین لرزه در مناطق مختلف استان کرمان روی داده است که زمین لرزه های کهنوج 3.2، سیرچ 3.1، قلعه گنج 3.1، فهرج 3.1 و شهداد 3.2 ریشتر بیشترین شدت را داشته اند.

زمین لرزه شهداد نیز ساعت 15 و 14 دقیقه عصر پنجشنبه روی داده است که کانون این زمین لرزه در عمق 10 کیلومتری زمین و در مشخصات جغرافیایی 57.43 درجه طول جغرافیایی و 30.45 درجه عرض جغرافیایی ثبت شده است.

گزارشی از خسارت احتمالی این زمین لرزه گزارش نشده است.

در استان کرمان 18 گسل فعال وجود دارد که تمامی نقاط استان به جزء بخش کوچکی از شهرستان سیرجان را پوشش داده اند.

در یکصد سال گذشته یک سوم تلفات زمین لرزه های ایران در استان کرمان رخ داده است.

طی 24 ساعت گذشته دو زمین لرزه 4.9 ریشتری و 3.1 ریشتری نیز حوالی آتشفشان نیمه فعال تفتان در استان سیستان و بلوچستان را لرزاند.