استقلال پس از 12 هفته شکست خورد/ نفت به پرسپولیس خدمت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهاردهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 15:30 امروز پنجشنبه با رویارویی تیم‌های صنعت نفت آبادان و استقلال تهران در ورزشگاه تختی شهر آبادان پیگیری شد.

استقلال که تنها شکست خود در فصل جاری را در هفته دوم مقابل فولاد خوزستان متحمل شده بود، در مصاف با نفت آبادان نیز راه به جایی نبرد و با نتیجه 2 برصفر تن به شکست داد.

نفت آبادان در این بازی هر نیمه یک گل به ثمر رساند و با شایستگی به پیروزی دست یافت. ابتدا در دقیقه 29 نبی الله ساکی با شوتی از پشت محوطه جریمه دروازه استقلال را گشود. توپ او با برخورد به امیرحسین صادقی تغییر جهت داد و به تور دروازه آبی پوشان بوسه زد.

زردپوشان خوزستانی در نیمه دوم نیز برتر از استقلال ظاهر شدند و با گلزنی "لئون پاجاچیان" در دقیقه 75 اختلاف را به 2 گل رساندند. پاجاچیان پاس عمقی رسول نویدکیا را در میان غفلت مدافعان استقلال صاحب شد و در مصافی تک به تک با طالب لو موفق به گلزنی شد.

قضاوت دیدار صنعت نفت آبادان - استقلال تهران برعهده محسن قهرمانی بود. او در این بازی به سجاد مشکل‌پور، رسول نویدکیا و نبی الله ساکی از تیم صنعت نفت آبادان و کیانوش رحمتی، فرهاد مجیدی، امیدرضا روانخواه و امیرحسین صادقی از تیم استقلال کارت زرد نشان داد.

استقلال با تحمل شکست برابر صنعت نفت آبادان 24 امتیازی ماند و با تفاضل گل 5+ پایین تر از پرسپولیس ایستاد که همین تعداد امتیاز کسب کرده اما تفاضل گلش 6+ است.

در این مسابقه اتفاقات قابل ذکری رقم خورد که مهمترین آن مصدومیت مجتبی جباری بود. او در دقیقه 22 بازی جای خود را به ایمان مبعلی داد.

تماشاگران تیم صنعت نفت آبادان که به درخواست مسئولان باشگاه استقلال محرومیت‌شان مورد بخشش کمیته انضباطی قرار گرفته و توانسته بودند رویارویی نفت آبادان با آبی پوشان تهرانی را با حضور در ورزشگاه تختی دنبال کنند، بازهم با بازیکنان تیم میهمان نامهربان بودند و با این کار پیروزی شیرین و بی حرف و حدیث تیم‌شان را تحت تاثیر قرار دادند.