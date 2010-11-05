تدوین پروتکل پیشگیری از سنگهای کلیوی از سوی محققان ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عباس بصیری - رئیس مرکز ملی پیشگیری از سنگ های کلیوی و رئیس مرکز تحقیقات بیماریهای کلیوی و مجاری ادراری در مراسم افتتاح این مرکز در روز 13 آبان با بیان این خبر، گزارشی از روند اجرای این پروتکل برای بیماران کشور ارائه داد.

وی افزود: تیم تحقیقاتی این مرکز بیش از 400 پروژه تحقیقاتی و حدود 300 مقاله بین المللی به انجام رسانده است و هم اکنون تراز رشد مقالات علمی این مرکز از مراکز علمی مشابه در منطقه بالاتر است.

درمان بیماری سنگ کلیه با دستورالعمل های پزشکی اروپایی و آمریکایی به نتایج مطلوب نمی رسد

بصیری با اشاره به مطالعات انجام گرفته بر روی بیماری سنگ کلیه در مناطق مختلف کشور توسط این مرکز گفت: درمان این بیماری با شرایط خاص بومی کشور طبق دستورالعمل های پزشکی اروپایی و آمریکایی به نتایج مطلوب نمی رسد و ما نمی توانستیم در این زمینه تشخیص درستی ارائه کنیم از همین رو بنا شد که بر اساس الگوی بومی کشور علل بروز این سنگها را بیابیم.

رئیس مرکز تحقیقات بیماریهای کلیوی و مجاری ادراری دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی اظهار داشت: 10 درصد افراد جامعه دچار سنگ کلیه می شوند که مداخلات صحیح درمانی در 50 درصد از آنان باعث پیشگیری از تولید مجدد سنگ می شود و در حال حاضر نیز پروتکلی به منظور پیشگیری از بروز سنگ کلیه برای اطلاع عموم پزشکان و متخصصان تدوین شده است.

انجام طرح تحقیقاتی چند مرکزی برای بررسی شیوع سنگ های ادراری در کشور

دکتر محمدرضا رزاقی- رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی نیز با اشاره به موفقیت های این مرکز تحقیقاتی در انجام سخت ترین اعمال جراحی کلیه و حوزه تخصصی اورولوژی یادآور شد: بررسی شیوع سنگ های ادراری از سوی چند مرکز تحقیقاتی تخصصی اورولوژی در کشور در حال پیگیری است که نتایج تحقیقاتی آن به زودی اعلام می شود.

وی یادآور شد: این موضوع می تواند از هزینه های سخت افزاری از جمله خرید تجهیزات بکاهد و همچنین با تشخیص علت سنگ سازی کلیوی از بسیاری از موارد بیماری پیشگیری شود.

انجام 200 هزار عمل جراحی کلیه در 30 سال اخیر

در این مراسم، دکتر ناصر سیم فروش - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی نیز از انجام 200 هزار عمل جراحی کلیه در 30 سال اخیر خبر داد و گفت: 3 هزار و 300 پیوند کلیه و 400 پیوند کلیه در کودکان و انجام 4 هزار لاپاراسکوپی توانسته است اورولوژی ایران را به نقطه اول تبدیل کند.

تحقیقات بر روی پیشگیری سنگ های کلیوی صرفه جویی در خرید دستگاههای پیشرفته را در پی دارد

در مراسم افتتاح مرکز ملی پیشگیری سنگ های کلیوی همچنین دکتر حسینعلی شهریاری - رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با ابراز خرسندی از موفقیت های این مرکز تحقیقاتی، این کار تحقیقاتی را صرفه جویی میلیاردها تومان در خرید دستگاههای پیشرفته و بروز مشکلات بیماریها برشمرد و گفت: مراکز تحقیقاتی بیش از گذشته باید از سوی مسئولان مورد توجه قرار گیرند و گروه های آموزشی نقش تصمیم گیرنده ای داشته باشند.