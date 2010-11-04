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۱۳ آبان ۱۳۸۹، ۱۸:۱۵

حاشیه های یک بازی؛

رکورد صنعت نفت مقابل استقلال/ 12هزار تماشاگر در ورزشگاه7 هزار نفری!

رکورد صنعت نفت مقابل استقلال/ 12هزار تماشاگر در ورزشگاه7 هزار نفری!

اهواز – خبرگزاری مهر: استقلال تهران سرانجام در هفته چهاردهم لیگ برتر باشگاه های کشور در برابر صنعت نفت آبادان باخت تا اولین شکست خارج از خانه خود در این فصل را تجربه کند.

به گزارش خبرنگار مهر در آبادان، دو تیم فوتبال صنعت نفت آبادان و استقلال تهران در آخرین دیدار از روز نخست هفته چهاردهم مسابقات لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 15 و 30 دقیقه امروز پنجشنبه در ورزشگاه تختی آبادان به مصاف هم رفتند که در نهایت زرد پوشان میزبان موفق به شکست حریف خود شدند.
 
در دقیقه 29 این بازی فرهاد مجیدی مهاجم استقلال روی پاس ایمان مبعلی با دروازه بان نفت تک به تک شد ولی هوری با خروج به موقع ضربه مجیدی را مهار کرد. همین توپ در برگشت تبدیل به ضد حمله‌ای برای نفتی‌ها شد و نبی ساکی با استفاده از اشتباه دروازه بان و مدافعان استقلال موفق شد اولین گل نفت را وارد دروازه آبی پوشان کند.

زردپوشان خوزستانی در نیمه دوم نیز برتر از استقلال ظاهر شدند و با گلزنی "لئون پاجاچیان" بازیکن ارمنستانی خود در دقیقه 75 اختلاف را به 2 گل رساندند. پاجاچیان پاس عمقی رسول نویدکیا را در میان غفلت مدافعان استقلال صاحب شد و در مصافی تک به تک با طالب لو موفق به گلزنی شد.

این بازی ضمن اینکه هفتمین پیروزی صنعت نفت در لیگ برتر بود، اولین شکست خارج از خانه استقلال تهران در این فصل نیز به شمار می‌رود. صنعت نفت آبادان در مصاف‌های لیگ برتری با استقلال صاحب رکوردی جالب توجه است و از پنج بازی مقابل این تیم به چهار پیروزی دست یافته و تنها یکبار متحمل شکست شده است.

در تیم استقلال تهران علاوه بر اینکه پرویز مظلومی سرمربی تیم، خوزستانی و اهل آبادان است و هدایت صنعت نفت را کارنامه مربیگریش دارد، چهار بازیکن خوزستانی به نام‌های ایمان مبعلی، میلاد میداوودی، پژمان منتظری و اسماعیل شریفات هم در ترکیب آبی پوشان حضور داشتند.

بدترین خبر برای استقلالی‌ها این بود که مجتبی جباری که در هفته های اخیر بعد از یک غیب طولانی از بند مصدومیت رها شده بود در این بازی مجددا آسیب دید به گونه‌ای که در دقیقه 22 جای خود را به ایمان مبعلی داد.

استقبال بیش از حد هواداران نفت از نکات قابل توجه بازی بود و ورزشگاه با وجود اینکه تنها هفت هزار و 700 نفر گنجایش داشت بیش از 12 هزار نفر جمعیت در خود جای داده بود. این در حالی است که برای این بازی تنها هفت هزار قطعه بلیت از روزهای قبل به صورت پیش فروش عرضه شده بود.

درب‌های ورزشگاه نیم ساعت قبل از آغاز بازی به علت تکمیل شدن بسته شد. این در حالی است که برخی از تماشاگرانی که بلیت داشتند هم موفق به حضور در وزرشگاه نشدند. این موضوع به خصوص در مورد جایگاه ویژه ورزشگاه نمود بیشتری داشت و تعداد فراوانی از افرادی که بلیت جایگاه ویژه را داشتند، مجبور شدند بازی را از خانه تماشا کنند.

برخلاف خبرهای منتشر شده در خصوص حضور افشین قطبی و مجتبی شریفی در آبادان برای تماشای دیدار صنعت نفت آبادان - استقلال تهران، سرمربی تیم ملی و رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال برای تماشای این بازی به آبادان نیامدند.

پرویز مظلومی در ابتدای بازی به شدت از سوی هواداران تیم نفت تشویق شد و وی در اولین گام حضور در زمین چمن، یک دسته گل به تندیس معلم اخلاق پرویز دهداری در ورزشگاه تختی آبادان اهدا کرد و در طول بازی به احترام زادگاهش از نیمکت هدایت استقلال تهران بلند نشد.

با وجود اینکه قسمتی از ورزشگاه برای هواداران استقلال تهران اختصاص یافته بود، به رسم معمول کسی در ورزشگاه تختی آبادان برای هواداری از تیم مقابل به ورزشگاه نیامد و جایگاه استقلالی‌ها در این بازی خالی مانده بود.

کد مطلب 1185130

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