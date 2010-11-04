برگزاری جلسه شورای اداری بجنورد با حضور وزیر کشور

به گزارش خبرنگار مهر دربجنورد، مصطفی محمد نجار بعد از ظهر پنجشنبه در این جلسه اهداف سفرهای استانی هیئت دولت را آشنایی با مشکلات مردم مناطق مختلف کشور و رفع آن بیان و تصریح کرد: استان خراسان شمالی در شاخصهای عمران و آبادانی بسیار پایین و جزو استانهای عقب مانده کشور است که این عقب ماندگی باید جبران شود.

وی از پیش بینی 34 میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات وزارت کشور به طرحهای عمرانی و پیشگیرانه حوادث خراسان شمالی خبر داد و افزود: در صورت تصویب در جلسه امشب هیئت دولت در بجنورد این امر تحقق خواهد یافت.



وزیر کشورصرفه جویی، بهره وری بالا، رقابت و خلاقیت را از اهداف اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها برشمرد و گفت: برای اجرای آن صدها هزار ساعت کار کارشناسی انجام شده است.



نماینده مردم شهرستانهای بجنورد، مانه و سملقان، گرمه و جاجرم در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه با اشاره به اینکه خراسان شمالی در بسیاری از شاخصها بین سایر استانهای کشوردر رتبه سی و یکم قرار دارد و جزو استانهای کمتر توسعه یافته است خواستار افزایش پایه اعتباری استان به حداقل 150 میلیارد تومان شد.



موسی الرضا ثروتی همچنین از وزیر کشور خواست کارگروه توسعه و عمران با مسئولیت معاون اول رئیس جمهور تشکیل، اعتبار اجرای مصوبات سفر اول و دوم هیئت دولت به خراسان شمالی تامین، طرح جامع حمل ونقل شهری نیز در بجنورد اجرا و اعتبار برای ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی شهر بجنورد تامین شود.



فرماندار شهرستان بجنورد نیز در این جلسه با اشاره به اینکه 90 درصد از مصوبات دور اول و 80 درصد از مصوبات دور دوم سفر رئیس جمهور به خراسان شمالی اجرایی شده است خواستار اجرای کامل مصوبات و تامین اعتبار آن شد.



علی پاکمهر آماده نشدن سایت اداری تخته ارکان، بافت فرسوده، سکونتگاههای غیر رسمی، ترافیک شهری، تامین آب شرب و نیمه تمام ماندن کمربندی شهر بجنورد را از مهمترین دغدغه های مرکز استان خراسان شمالی بیان کرد.



در پایان این جلسه وزیر کشور در ملاقات مردمی با 30 نفر از مردم خراسان شمالی دیدار و مشکلات آنان بررسی و نسب به رفع این مشکلات دستور لازم را صادر کرد.