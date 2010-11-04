به گزارش خبرنگار مهر در قم، سید علی خرم بعد از ظهر پنجشنبه در نشست علمی تخصصی بررسی فقهی و حقوقی توهین به ادیان و مقدسات دینی دیگران که در مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) برگزار شد، اظهار داشت: در چند سال اخیر متاسفانه شاهد وقوع مسائلی هستیم که جهان اسلام از این مسائل آزرده خاطر شده است و این توهینها به جایی رسیده که در سالروز حادثه 11 سپتامبر 2001 شاهد اهانت به قرآن کریم بودیم.
وی با بررسی جایگاه ادیان در اسناد بینالمللی، تاکید کرد: در ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد آمده که هر کس حق دارد از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهرهمند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان میباشد و نیز شامل آزادی تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هر کس میتواند از این حقوق منفردا یا مجتمعا به طور خصوصی یا به طور عمومی برخوردار باشد.
این استاد روابط بینالملل با بیان اینکه اولین قطعنامه مقابله با توهین به ادیان در سال 1378 در سازمان کنفرانس اسلامی بود، اظهار داشت: در آن سال ایران ریاست کنفرانس کشورهای اسلامی را عهدهدار بود و تلاش کرد در قبال آنچه که ما از گسترش موج اسلام هراسی در میان جوامع غربی احساس خطر کردیم اولین قطعنامه مقابله با توهین به ادیان را تصویب کند و ما توانستیم این قطعنامه را در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد ثبت کنیم و حتی کشورهای مسیحی از این قطعنامه حمایت کردند.
تنوع مذهبی فرهنگی، موتور خلاقیت و ارتقای عدالت اجتماعی است
دکتر خرم گفت: در این قطعنامه عدم تحمل و سوء تفاهمی که نسبت به اسلام و مسلمین در کشورهای غربی صورت میگیرد را مطرح کردیم و گفتیم که در رسانههای غربی بر خلاف آنچه که در اسلام وجود دارد تبلیغ میشود و اسلام را مساوی خشونت و تروریسم میدانند.
وی افزود: در این قطعنامه سعی کردیم القاء کنیم که اسلام دین صلح است و خواستار این شدیم که جهان نسبت به این مسئله توجه کند که اسلام خشونت و تروریسم را تائید نمیکند و مخالف این تفکرات و اعمال ضدانسانی است.
وی با بیان اینکه در سال 79 تا 84 هر سال قطعنامه جدیدی در کمیسیون حقوق بشر به تصویب رسید گفت: در این قطعنامهها سعی شده نکات جدیدی را بررسی کنیم و نقش ارزشمند تمام مذاهب را در تمدن مدرن را به رسمیت شناخته و تنوع مذهبی فرهنگی را موتور خلاقیت، تحرک و ارتقای عدالت اجتماعی دانسته که نباید باعث برخورد عقیدتی و سیاسی شود.
هرگونه تبعیض بین انسانها بر اساس مذهب یا عقیده خلاف کرامت انسانی است
خرم تاکید کرد: در منشور ملل متحد، احترام جهانی برای مدنظرقراردادن حقوق بشر و آزادیهای اساسی که مربوط به همه ابناء بشر است بدون هرگونه تمایز در رنگ و دین و مذهب مورد تشویق قرار میگیرد و هر گونه تبعیض بین انسانها بر اساس مذهب یا عقیده را خلاف کرامت انسانی می داند.
استاد روابط بینالملل خاطرنشان کرد: در ابتدای سال 2000 میلادی سران 192 کشور جهان در نیویورک جلسهای برگزار و اعلامیهای صادر کردند که بحث محو تبعیضهای نژادی و احترام به ادیان مورد تاکید قرار گرفته است. در گفتگوی بین تمدنها اگر چه ایران ابداع کننده آن بود اما بعدها به قطعنامهای تبدیل شد و همه کشورها به آن رای دادند.
کشورهای غربی میخواهند جوسازی کنند
وی با اشاره به محتوای هشتمین قطعنامه کمیسیون حقوق بشر گفت: در این قطعنامه تاکید شده که نباید به بهانه مبارزه با تروریسم به اسلام و مسلمین توهین یا تحقیر شود چون بعد از جریان 11 سپتامبر هر جا مسلمانی در آمریکا و اروپا میدیدند بلافاصله عنوان تروریست را به آنها خطاب میکردند.
خرم افزود: این موضوع در قطعنامه کمیسیون حقوق بشر مطرح شده که عدهای با تولید بازیهای کامپیوتری و فیلمهایی علیه مسلمانان میخواهند جوسازی کنند و فضایی ایجاد شود که بتوانند در قالب آن فضا، برنامههای خود را پیاده کنند.
دستگیری سه گروه در انگلستان به جرم اهانت به مقدسات
استاد روابط بینالملل اظهار داشت: در سال 84 سازمان کنفرانس اسلامی تصمیم گرفت قطعنامه مقابله با توهین به ادیان را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کند، و وقتی این قطعنامه مطرح شد کشورهای غربی جزو مخالفین آن بودند اما بعد از اینکه این قطعنامه به تصویب رسید علیرغم میل باطنی خود به پلیس کشورشان دستور دادند که مفاد آن را اجرا کنند و طی ماههای گذشته در انگلستان سه گروه به جرم اهانت به مقدسات(قرآن کریم) دستگیر و به دادگاه فرستاده شدند.
وی با اشاره به سایر اقدامات انجام شده در این راستا گفت: یکی از شرکتهای آمریکایی هم که مسئول انتشار کتاب «جواهری در مدینه» بود وقتی مسئولان این شرکت متوجه شد که محتوای این کتاب میتواند به نوعی اهانت به مسلمانان باشد، دستور دادند کلیه کتابهایی که منتشر شده و آماده توزیع بودند جمعآوری شود.
میثاق برخورد با اهانتکنندگان مقدسات ایجاد شود
وی به موقعیت حقوقی این قطعنامه اشاره کرد و افزود: از نظر حقوقی کلیه قطعنامههایی که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد صادر میشود جنبه توصیهای و اخلاقی دارد و سازمان کنفرانس اسلامی در صدد بر آمد به یک میثاق و کنوانسیون برسد زیرا این میثاق باعث میشود مصوبات آن در مجلس کشورهای امضاء کننده به تصویب برسد و در واقع عملی شود.
خرم افزود: برای این کار نیاز به رأی مثبت اکثریت اعضا را داریم و باید حداقل دو سوم یا سه چهارم 192 کشور عضو را ترغیب کنیم که به این میثاق رای موافق دهند.
وی گفت: راهکار این مسئله این است که از طریق راههای دیپلماتیک عملکرد خودمان را طوری به کشورهای دیگر نشان دهیم که اسلام دین خشونت نیست و قصد تهدید غرب را ندارد.
خرم تصریح کرد: همه کشورهای دنیا و حتی اکثریت مردم جهان مسئله توهین به مقدسات را امر پسندیدهای نمی دانند و حتی اسلام را به عنوان دین الهی قبول دارند اما تحرکات گروههایی از قبیل القاعده و وهابیت سابقه بدی در اذهان آنها ایجاد کرده و به خاطر این آنها با روش اسلام موافق نیستند.
وی یادآور شد: بخشی از اسلام هراسی در کشورهای غربی به رسانههای این کشور و برخی دیگر به تحرکات وهابیون و القاعده بر میگردد و ما باید با به کار بردن راهکارهای مختلف بر این دو مشکل فائق آئیم تا اسلام آن گونه که هست به جهانیان معرفی شود.
قم - خبرگزاری مهر: استاد دانشگاه روابط بینالملل گفت: بر اساس قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد و سایر اسناد بینالمللی، توهین به مقدسات و ادیان ممنوع است.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، سید علی خرم بعد از ظهر پنجشنبه در نشست علمی تخصصی بررسی فقهی و حقوقی توهین به ادیان و مقدسات دینی دیگران که در مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) برگزار شد، اظهار داشت: در چند سال اخیر متاسفانه شاهد وقوع مسائلی هستیم که جهان اسلام از این مسائل آزرده خاطر شده است و این توهینها به جایی رسیده که در سالروز حادثه 11 سپتامبر 2001 شاهد اهانت به قرآن کریم بودیم.
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