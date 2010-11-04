به گزارش خبرنگار مهر در قم، سید علی خرم بعد از ظهر پنجشنبه در نشست علمی تخصصی بررسی فقهی و حقوقی توهین به ادیان و مقدسات دینی دیگران که در مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) برگزار شد، اظهار داشت: در چند سال اخیر متاسفانه شاهد وقوع مسائلی هستیم که جهان اسلام از این مسائل آزرده خاطر شده است و این توهین⁯ها به جایی رسیده که در سالروز حادثه 11 سپتامبر 2001 شاهد اهانت به قرآن کریم بودیم.



وی با بررسی جایگاه ادیان در اسناد بین⁯المللی، تاکید کرد: در ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد آمده که هر کس حق دارد از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره⁯مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان می⁯باشد و نیز شامل آزادی تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هر کس می⁯تواند از این حقوق منفردا یا مجتمعا به طور خصوصی یا به طور عمومی برخوردار باشد.



این استاد روابط بین⁯الملل با بیان اینکه اولین قطعنامه مقابله با توهین به ادیان در سال 1378 در سازمان کنفرانس اسلامی بود، اظهار داشت: در آن سال ایران ریاست کنفرانس کشورهای اسلامی را عهده⁯دار بود و تلاش کرد در قبال آنچه که ما از گسترش موج اسلام هراسی در میان جوامع غربی احساس خطر کردیم اولین قطعنامه مقابله با توهین به ادیان را تصویب کند و ما توانستیم این قطعنامه را در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد ثبت کنیم و حتی کشورهای مسیحی از این قطعنامه حمایت کردند.



تنوع مذهبی فرهنگی، موتور خلاقیت و ارتقای عدالت اجتماعی است



دکتر خرم گفت: در این قطعنامه عدم تحمل و سوء تفاهمی که نسبت به اسلام و مسلمین در کشورهای غربی صورت می⁯گیرد را مطرح کردیم و گفتیم که در رسانه⁯های غربی بر خلاف آنچه که در اسلام وجود دارد تبلیغ می⁯شود و اسلام را مساوی خشونت و تروریسم می⁯دانند.



وی افزود: در این قطعنامه سعی کردیم القاء کنیم که اسلام دین صلح است و خواستار این شدیم که جهان نسبت به این مسئله توجه کند که اسلام خشونت و تروریسم را تائید نمی⁯کند و مخالف این تفکرات و اعمال ضدانسانی است.



وی با بیان اینکه در سال 79 تا 84 هر سال قطعنامه جدیدی در کمیسیون حقوق بشر به تصویب رسید گفت: در این قطعنامه⁯ها سعی شده نکات جدیدی را بررسی کنیم و نقش ارزشمند تمام مذاهب را در تمدن مدرن را به رسمیت شناخته و تنوع مذهبی فرهنگی را موتور خلاقیت، تحرک و ارتقای عدالت اجتماعی دانسته که نباید باعث برخورد عقیدتی و سیاسی شود.



هرگونه تبعیض بین انسان⁯ها بر اساس مذهب یا عقیده خلاف کرامت انسانی است



خرم تاکید کرد: در منشور ملل متحد، احترام جهانی برای مدنظرقراردادن حقوق بشر و آزادی⁯های اساسی که مربوط به همه ابناء بشر است بدون هرگونه تمایز در رنگ و دین و مذهب مورد تشویق قرار می⁯گیرد و هر گونه تبعیض بین انسان⁯ها بر اساس مذهب یا عقیده را خلاف کرامت انسانی می داند.



استاد روابط بین⁯الملل خاطرنشان کرد: در ابتدای سال 2000 میلادی سران 192 کشور جهان در نیویورک جلسه⁯ای برگزار و اعلامیه⁯ای صادر کردند که بحث محو تبعیض⁯های نژادی و احترام به ادیان مورد تاکید قرار گرفته است. در گفتگوی بین تمدن⁯ها اگر چه ایران ابداع کننده آن بود اما بعدها به قطعنامه⁯ای تبدیل شد و همه کشورها به آن رای دادند.



کشورهای غربی می⁯خواهند جوسازی کنند



وی با اشاره به محتوای هشتمین قطعنامه کمیسیون حقوق بشر گفت: در این قطعنامه تاکید شده که نباید به بهانه مبارزه با تروریسم به اسلام و مسلمین توهین یا تحقیر شود چون بعد از جریان 11 سپتامبر هر جا مسلمانی در آمریکا و اروپا می⁯دیدند بلافاصله عنوان تروریست را به آنها خطاب می⁯کردند.



خرم افزود: این موضوع در قطعنامه کمیسیون حقوق بشر مطرح شده که عده⁯ای با تولید بازی⁯های کامپیوتری و فیلم⁯هایی علیه مسلمانان می⁯خواهند جوسازی کنند و فضایی ایجاد شود که بتوانند در قالب آن فضا، برنامه⁯های خود را پیاده کنند.



دستگیری سه گروه در انگلستان به جرم اهانت به مقدسات



استاد روابط بین⁯الملل اظهار داشت: در سال 84 سازمان کنفرانس اسلامی تصمیم گرفت قطعنامه مقابله با توهین به ادیان را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کند، و وقتی این قطعنامه مطرح شد کشورهای غربی جزو مخالفین آن بودند اما بعد از اینکه این قطعنامه به تصویب رسید علیرغم میل باطنی خود به پلیس کشورشان دستور دادند که مفاد آن را اجرا کنند و طی ماه⁯های گذشته در انگلستان سه گروه به جرم اهانت به مقدسات(قرآن کریم) دستگیر و به دادگاه فرستاده شدند.



وی با اشاره به سایر اقدامات انجام شده در این راستا گفت: یکی از شرکت⁯های آمریکایی هم که مسئول انتشار کتاب «جواهری در مدینه» بود وقتی مسئولان این شرکت متوجه شد که محتوای این کتاب می⁯تواند به نوعی اهانت به مسلمانان باشد، دستور دادند کلیه کتاب⁯هایی که منتشر شده و آماده توزیع بودند جمع⁯آوری شود.



میثاق برخورد با اهانت⁯کنندگان مقدسات ایجاد شود



وی به موقعیت حقوقی این قطعنامه اشاره کرد و افزود: از نظر حقوقی کلیه قطعنامه⁯هایی که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد صادر می⁯شود جنبه توصیه⁯ای و اخلاقی دارد و سازمان کنفرانس اسلامی در صدد بر آمد به یک میثاق و کنوانسیون برسد زیرا این میثاق باعث می⁯شود مصوبات آن در مجلس کشورهای امضاء کننده به تصویب برسد و در واقع عملی شود.



خرم افزود: برای این کار نیاز به رأی مثبت اکثریت اعضا را داریم و باید حداقل دو سوم یا سه چهارم 192 کشور عضو را ترغیب کنیم که به این میثاق رای موافق دهند.



وی گفت: راهکار این مسئله این است که از طریق راه⁯های دیپلماتیک عملکرد خودمان را طوری به کشورهای دیگر نشان دهیم که اسلام دین خشونت نیست و قصد تهدید غرب را ندارد.



خرم تصریح کرد: همه کشورهای دنیا و حتی اکثریت مردم جهان مسئله توهین به مقدسات را امر پسندیده⁯ای نمی دانند و حتی اسلام را به عنوان دین الهی قبول دارند اما تحرکات گروه⁯هایی از قبیل القاعده و وهابیت سابقه بدی در اذهان آنها ایجاد کرده و به خاطر این آنها با روش اسلام موافق نیستند.



وی یادآور شد: بخشی از اسلام هراسی در کشورهای غربی به رسانه⁯های این کشور و برخی دیگر به تحرکات وهابیون و القاعده بر می⁯گردد و ما باید با به کار بردن راهکارهای مختلف بر این دو مشکل فائق آئیم تا اسلام آن گونه که هست به جهانیان معرفی شود.