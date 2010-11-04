خدمات دولت فعلی بی سابقه بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر در بجنورد، مرضیه وحید دستجردی در جلسه شورای اداری اسفراین با بیان این مطلب افزود: سفرهای استانی دولت سفرهای بابرکتی بوده که باعث دگرگونی استانها و شهرستانها شده است.

وی ضمن قدردانی از استقبال باشکوه مردم خراسان شمالی و قدرشناسی ایران اسلامی خاطر نشان کرد: مردم ولایتمدار خراسان شمالی به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی رئیس جمهور خود را همچون انگشتری در برگرفته و از وی تکریم کردند.



نماینده مردم اسفراین هم در این جلسه با بیان اینکه واحد لوله گستر اسفراین و مجتمع آلیاژی در کشور امری منحصر به فرد است، از نماینده دولت خواست تا وزارت نفت مکلف برای تامین نیازهای این شهرستان و افزایش سطح ظرفیت این واحد شد.



هادی قوامی اجرای شبکه سه و چهار، سد بیدواز اسفراین و زیر پوشش قرار گرفتن بیش از 700 هکتار از اراضی زراعی این شهرستان را نیازمند اختصاص اعتبارات ویژه دانست.



فرماندار اسفراین نیز در این جلسه با اشاره پیشرفت مسکن مهر در این شهرستان گفت: تاکنون هزار و 510 واحد زمین به متقاضیان مسکن مهر اختصاص یافته که هزار و 255 واحد آن در حال پی ریزی، هزار و 120 واحد آن اسکلت سازی شده و 611 واحد آن سفت کاری آن به پایان رسیده و 323 واحد نیز در مرحله نازک کاری است.



وی همچنین از اجرای مرمت و بازسازی بافت فرسوده در اسفراین خبرداد و افزود: برای بازگشایی معابر و خرید زمینهای تملکی آن به12 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.