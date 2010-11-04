گفتگوی میان ادیان در فضای سالم و منطقی دنبال شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، پرفسور فرانتس گماینر پرانتزل بعداز ظهر پنجشنبه در دیدار با رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی خاطرنشان کرد: در حال حاضر مسائل بین الادیانی زیادی وجود دارد که روی آنها کار جدی انجام نشده است و ما باید با کمک همدیگر، این مسائل مهم را برطرف کنیم.



وی ادامه داد: گفتگوی میان ادیان زمانی تاثیرگذار است که طرفین با فهم زبان همدیگر، دنبال یافتن حقیقت باشند و ارتباط مراکز علمی - پژوهشی نقش مهمی در گسترش این گفتگوها دارد.



پرفسور فرانتس گماینر پرانتزل اظهار داشت: در حال حاضر دانشکده‌ها و مراکز علمی پژوهشی زیادی که در رشته‌های الهیات و فلسفه در کشورهای اتریش و آلمان فعالیت می‌کنند مایل به همکاری و تبادل نظر با مراکزی مانند پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی می‌باشند.



وی تصریح کرد: برای اینکه مشکلات مهم جهانی در مورد مذهب و گفتگوی ادیان را حل کنیم، ضرورت دارد که مسئله گفتگو که بسیار مهم است دنبال شود باید هر دو طرف به همدیگر کمک کنیم تا مشکلات حل شود.



لزوم افزایش قرابتهای بین الادیانی



قائم مقام پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی نیز در این دیدار گفت: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی یک مجموعه دیگری به نام دانشگاه باقرالعلوم را در کنار خود دارد که در رشته‌های مختلف دین پژوهشی در حوزه‌های فلسفه، جامعه شناسی، تاریخ و علوم سیاسی فعالیت آموزشی در مقاطع دکترا و کارشناسی ارشد فعالیت می‌کند.



حجت‌الاسلام حسن خیری خاطرنشان کرد: دو مجموعه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و دانشگاه باقرالعلوم این امتیاز را دارند که جز اولین و برترین مراکز علمی هستند که در زمینه علوم انسانی و پژوهشی با رویکرد اسلامی فعالیت می‌کنند.



وی ادامه داد: از این جهت که پرفسور فرانتس گماینر پرانتزل سمت کشیس را دارند و تحقیقات ایشان در حوزه ادیان و پدیدار شناختی است، موجب افزایش قرابت میان ما و شما است.



پرفسور فرانتس گماینر پرانتزل به دعوت اداره همکاری‌های علمی و بین الملل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به شهر قم سفر کرده است.



بازدید از پژوهشگاه



پروفسور فرانتس گماینر پرانتزل مدیر مرکز الهیات بین فرهنگ‌ها و مطالعات مذاهب دانشگاه زالسبورگ و مسئول هماهنگی گفتگوی ادیان اتریش است که در ادامه سفر خود به قم از پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی بازدید کرد.



وی از بخش عربی و انگلیسی کتابخانه مرکز فرهنگ و معارف قرآن کریم و سایر دستاوردهای این پژوهشگاه دیدن کرد.

پروفسور فرانتس گماینر پرانتزل علاوه بر بازدید از پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، در دو نشست علمی با موضوع الهیات پرکتیکال و ظرفیت‌های آن برای همفکری و همزیستی بین الادیانی سخنرانی کرد.



وی تحصیلات کارشناسی خود را در رشته فلسفه و مقطع دکترا در رشته علم الهیات جزمی و نهضت جهانی کلیسای کاتولیک در دانشکده الهیات کاتولیک دانشگاه اینسبروک دنبا کرده و فوق لیسانس الهیات (لینتس) را نیز دریافت کرد. موضوع پایان نامه وی در خصوص «فراروی انسان‌شناسی، تجربه‌ای برای توصیف مسیح‌شناسی استعلایی کارل رانر» بود.



وی همچنین موفق به اخذ دکتر در رشته الهیات (اینسبروک) شده و پایان نامه خود را در خصوص «الهیات استعلایی و هرمنوتیک، تحقیق در خصوص رابطه ایمان و تاریخ نزد کارل رانر و گرهارد ابلینگ» نوشت که این پایان نامه جایزه کارل رانر برای تحقیقات در زمینه الهیات در سال 1994 را دریافت کرده است.



پروفسور فرانتس گماینر پرانتزل همچنین عضو هیئت تحریریه نشریه «جریان و حرکت مذاهب» وین و مرکز تماس ادیان جهان و عضو جامعه گورس برای پرورش علوم، بخش علوم ادیان، تاریخ ادیان و قوم‌شناسی اتریش است.