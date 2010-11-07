سوئد از فعالیت های جاسوسی آمریکا در این کشور پرده برداشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "بیتریس اسک" گفت: به نظر می رسد که فعالیت های جاسوسی آمریکا مشابه اقداماتی است که اوایل این هفته در نروژ فاش شد و این اقدامات شامل عکسبرداری و جمع آوری اطلاعات از اشخاص با اهداف جاسوسی و امنیتی بود.

بیتریس اسک اظهار داشت: به نظر نمی رسد که مقامات سوئدی از فعالیت های جاسوسی آمریکا مطلع بودند و هنوز هیچ اطلاعی را در این باره دریافت نکرده ایم.

در همین رابطه وزیر خارجه سوئد روز شنبه با سفیر آمریکا در این کشور ملاقات کرد تا درباره فعالیت های جاسوسی ایالات متحده در این کشور به وی تذکر بدهد.

خبر فعالیت های جاسوسی آمریکا در سوئد در حالی منتشر می شود که رسانه های نروژ از فعالیت یک گروه جاسوسی در این کشور که از 10 سال پیش تاکنون برای سفارت آمریکا در اسلو و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) فعالیت می کرده است، پرده برداشتند.

این شبکه جاسوسی که فعالیت خود را از بهار سال 2000 در نروژ آغاز کرده بطور سری و محرمانه برخی شهروندان نروژی را تحت مراقبت داشته و به نفع آمریکا جاسوسی می کرده است.