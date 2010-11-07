  1. بین الملل
  2. سایر
۱۶ آبان ۱۳۸۹، ۹:۲۶

پس از جاسوسی در نروژ؛

سوئد از فعالیت های جاسوسی آمریکا در این کشور پرده برداشت

سوئد از فعالیت های جاسوسی آمریکا در این کشور پرده برداشت

پس از افشای فعالیت های جاسوسی آمریکا در دانمارک و نروژ، وزیر دادگستری سوئد نیز از انجام اقدامات مشابه ایالات متحده در این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "بیتریس اسک" گفت: به نظر می رسد که فعالیت های جاسوسی آمریکا مشابه اقداماتی است که اوایل این هفته در نروژ فاش شد و این اقدامات شامل عکسبرداری و جمع آوری اطلاعات از اشخاص با اهداف جاسوسی و امنیتی بود.

بیتریس اسک اظهار داشت: به نظر نمی رسد که مقامات سوئدی از فعالیت های جاسوسی آمریکا مطلع بودند و هنوز هیچ اطلاعی را در این باره دریافت نکرده ایم.

در همین رابطه وزیر خارجه سوئد روز شنبه با سفیر آمریکا در این کشور ملاقات کرد تا درباره فعالیت های جاسوسی ایالات متحده در این کشور به وی تذکر بدهد.  

خبر فعالیت های جاسوسی آمریکا در سوئد در حالی منتشر می شود که رسانه های نروژ از فعالیت یک گروه جاسوسی در این کشور که از 10 سال پیش تاکنون برای سفارت آمریکا در اسلو و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) فعالیت می کرده است، پرده برداشتند.

این شبکه جاسوسی که فعالیت خود را از بهار سال 2000 در نروژ آغاز کرده بطور سری و محرمانه برخی شهروندان نروژی را تحت مراقبت داشته و به نفع آمریکا جاسوسی می کرده است.

کد مطلب 1185188

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها