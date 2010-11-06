جوان ایرانی طراح اولین برنامه تجاری گوگل / شماره 13 گوگل یک ایرانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت گوگل به گونه ای سراسر جهان را تحت تاثیر خود قرار داده و بخشی از زندگی تمامی انسانهایی که به شبکه مجازی اینترنت دسترسی دارند را به خود وابسته کرده است. جستجوهای اینترنتی، بارگذاری عکس یا فیلم، به اشتراک گذاشتن اطلاعات و یا برقراری ارتباطات از راه دور از جمله خدمات اصلی این شرکت هستند که امروزه در سراسر جهان مورد استفاده کاربران قرار می گیرند.

این شرکت در بخشهای مختلف مدیران کارآمد زیادی دارد که تا کنون توانسته اند رتبه و اعتبار گوگل را به عنوان قدرتمندترین موتور جستجوی جهان به خوبی حفظ کنند و در این میان مدیر 33 ساله ای وجود دارد که در دسته اولین کارمندان شرکت گوگل به شمار می رود، کارمند شماره 13.

سالار کمانگر متولد سال 1977، فارغ التحصیل رشته مهندسی بیولوژی از دانشگاه استنفورد، یکی از مدیران عامل ایرانی شرکت گوگل است که اولین طرح تجاری شرکت گوگل را ارائه کرده و مسئولیت فعالیتهای مالی و قانونی گوگل را از ابتدا به عهده داشته است.

از این مرحله وی به یکی بنیانگذاران تیم محصولات گوگل تبدیل شد، جایی که وی بر روی پروژه های مصرفی از قبیل بخش تبلیغات و گروه های گوگل کار می کرد.

سالار کمانگر تا چند روز پیش در مقام نایب رئیس و مدیریت محصولات کاربردی شبکه ای گوگل مشغول به فعالیت بود اما وی به تازگی جانشین رئیس سابق وب سایت ویدیویی یوتیوب شده است. پیش از این مدیریت بخشهایی از گوگل از قبیل جی میل، تقویم، بلاگر، پیکاسا، ویدیو، پرونده ها، orkut، Talk، و Reader به عهده کمانگر بود.

"چد هارلی" و سالار کمانگر

اکنون با ایجاد تغییراتی که در بخش مدیریتی وب سایت ویدیویی که گوگل در سال 2006 آن را با قیمت 1.65 میلیارد دلار خریداری کرده، به وجود آمده، "چد هارلی" مدیر سابق وب سایت یوتیوب جای خود را به کمانگر جوان داده است. وی در این رابطه در تصاویری ویدیویی که بر روی وب سایت یو تیوب قرار داده شده است می گوید: "طی دو سال گذشته نقش من بیشتر نقش یک مشاور بوده و عملکرد و فعالیت روز به روز این وب سایت به دست سالار کمانگر عملی شده است. من به عنوان یک مشاور به وظایف خود ادامه خواهم داد و امیدوارم شاهد مرحله جدیدی از پیشرفت وب سایت یوتیوب باشم."

بر اساس گزارش گوگل، کمانگر اکنون با 33 سال سن جوانترین مدیر عامل شرکت گوگل به شمار می رود. همچنین سیزدهمین کارمندی است که شرکت گوگل از آغاز به کار خود استخدام کرده است. کمانگر در سال 1999 و بلافاصله پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه استنفورد همکاری خود را با شرکت گوگل آغاز کرده است.