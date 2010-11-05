به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب کاشانی پنجشنبه شب در جمع بازیکنان پرسپولیس که خود را برای دیدار روز جمعه برابر نفت آماده می کردند گفت: "نفت تهران تیم بسیار خوبی است و ما باید برابر این تیم جوان و با انگیزه مراقب باشیم و به هیچ وجه فریب جدول را نخوریم. به علاوه ما نباید کاری با نتایج استقلال، سپاهان و سایر تیم‌ها داشته باشیم و فقط باید روی رسیدن به صدر جدول تمرکز کنیم و برای این هدف روی سه امتیاز این بازی حساب کرده‌ایم."

کاشانی از بازیکنان خود خواست تا عقب ماندگی تیم را از اهداف از پیش تعیین شده جبران کنند: "ما از اهداف خودمان تا اینجای رقابت‌ها شش امتیاز عقب هستیم که همان شش امتیازی است که در بازی‌هایمان با ملوان و استقلال به هر ترتیبی از ما گرفته شد، حال این عقب ماندگی باید جبران شود. کسب 34 امتیاز تا نیم فصل هدف اصلی ماست و در چهار بازی آینده که دو تای آنها در خانه و دو تا خارج از خانه خواهند بود باید 10 امتیاز بگیریم."

سرپرست باشگاه پرسپولیس با اشاره به غایبان پرسپولیس در بازی فردا از بازیکنان خواست تا جای آنها را به خوبی پر کنند:" دراین بازی هر کسی که در ترکیب قرار گرفت باید با همه وجود بازی کند تا ثابت کنیم که اگر غلامرضا رضایی، حمیدرضا علی عسگر و علیرضا محمد نیستند، بازیکنان دیگری داریم که می‌توانند به خوبی جای آنها را پرکنند. بروید بجنگید و نشان دهید که مانند یک روح در یک جسم هستید."

سرپرست باشگاه پرسپولیس از بازیکنان این تیم خواست که جواب اعتماد علی دایی به آنها را بدهند: " علی دایی در مقابل خبرنگاران تاکید کرد که پرسپولیس می‌تواند در هر دو جام یعنی لیگ و جام حذفی قهرمان شود. دایی در واقع این حرف را براساس توانایی‌های شما زده است. شما سربازانی هستید که سرمربی‌تان برای رسیدن به این اهداف روی شما حساب کرده است و تا امروز هم نشان دادید که لیاقت این اعتماد را دارید."

دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و نفت تهران در هفته چهاردهم لیگ برتر عصر امروز جمعه از ساعت 16:30 دقیقه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.